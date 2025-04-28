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Пикантные маринованные битые огурцы к шашлыку и мясу: есть можно через 30 минут
Маринованные огурцы – лучшая закуска к мясным блюдам, а особенно – шашлыку. И к тому же для приготовления нужно минимум продуктов, а для пикантного вкуса обязательно добавьте чили.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных, битых огурцов с чили, горчицей и чесноком.
Ингредиенты:
- 1 кг свежих огурцов
Маринад:
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 перца чили или 3 маленькие перчинки
- 50 мл соевого соуса
- 1 ст.л. масла (обычное или кунжутное)
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
Дополнительно:
- зелень: лук зеленый и петрушка или кинза
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы, переложите их в пакет и побейте скалкой.
2. Смешайте все ингредиенты для маринада и залейте в пакет. Маринуйте 30 минут минимум, максимум час.
3. Переложите на блюдо, посыпьте зеленым луком.
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