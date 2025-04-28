Пикантные маринованные битые огурцы к шашлыку и мясу: есть можно через 30 минут

Маринованные огурцы – лучшая закуска к мясным блюдам, а особенно – шашлыку. И к тому же для приготовления нужно минимум продуктов, а для пикантного вкуса обязательно добавьте чили.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных, битых огурцов с чили, горчицей и чесноком.

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

Маринад:

4 зубчика чеснока

1/2 перца чили или 3 маленькие перчинки

50 мл соевого соуса

1 ст.л. масла (обычное или кунжутное)

1 ч.л. французской горчицы

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

Дополнительно:

зелень: лук зеленый и петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, переложите их в пакет и побейте скалкой.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада и залейте в пакет. Маринуйте 30 минут минимум, максимум час.

3. Переложите на блюдо, посыпьте зеленым луком.

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