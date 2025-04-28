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Пикантные маринованные битые огурцы к шашлыку и мясу: есть можно через 30 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
249
Рецепт огурцов

Маринованные огурцы – лучшая закуска к мясным блюдам, а особенно – шашлыку. И к тому же для приготовления нужно минимум продуктов, а для пикантного вкуса обязательно добавьте чили. 

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Острые маринованные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных, битых огурцов с чили, горчицей и чесноком.

Рецепт огурцов

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

Маринад:

  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 перца чили или 3 маленькие перчинки
  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ст.л. масла (обычное или кунжутное)
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли

Дополнительно:

  • зелень: лук зеленый и петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, переложите их в пакет и побейте скалкой.

Свежие огурцы

2. Смешайте все ингредиенты для маринада и залейте в пакет. Маринуйте 30 минут минимум, максимум час.

Маринад для огурцов

3. Переложите на блюдо, посыпьте зеленым луком.

Готовые маринованные огурцы

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