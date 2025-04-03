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Пикантная маринованная сельдь в кетчупе: рецепт идеальной закуски за 24 часа
Сельдь – очень вкусный, и самое главное – полезный продукт, который по мнению специалистов нужно есть всем! Приготовить из сельди можно очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – форшмак, "Шуба", бутеброды. Еще сельдь можно самостоятельно вкусно засолить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди в кетчупе, которая очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Сельдь – 2 шт.
Маринад:
- Сахар – 1 ст.л
- Соль – 1 ст.л
- Уксус – 50 г
- Масло растительное – 50 г
- Перец – 1 ч. л
- Кетчуп – 4 ст.л
- Лук – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите, нарежьте. Лук полукольцами.
2. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте сельдь, накройте пищевой пленкой и оставьте на сутки в холодильнике.
Готовая сельдь получится в меру острым!
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