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Пикантная маринованная сельдь в кетчупе: рецепт идеальной закуски за 24 часа

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусный, и самое главное – полезный продукт, который по мнению специалистов нужно есть всем! Приготовить из сельди можно очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – форшмак, "Шуба", бутеброды. Еще сельдь можно самостоятельно вкусно засолить. 

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Маринованная сельдь

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди в кетчупе, которая очень быстро готовится. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Сельдь – 2 шт. 

Маринад: 

  • Сахар – 1 ст.л
  • Соль – 1 ст.л 
  • Уксус – 50 г
  • Масло растительное – 50 г
  • Перец – 1 ч. л
  • Кетчуп – 4 ст.л
  • Лук – 3-4 шт. 

Способ приготовления: 

1. Сельдь почистите, нарежьте. Лук полукольцами. 

Свежая сельдь

2. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте сельдь, накройте пищевой пленкой и оставьте на сутки в холодильнике.

Маринад для сельди

Готовая сельдь получится в меру острым! 

Готовая сельдь

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