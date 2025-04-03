Пикантная маринованная сельдь в кетчупе: рецепт идеальной закуски за 24 часа

Сельдь – очень вкусный, и самое главное – полезный продукт, который по мнению специалистов нужно есть всем! Приготовить из сельди можно очень много вкусных и сытных блюд, среди которых – форшмак, "Шуба", бутеброды. Еще сельдь можно самостоятельно вкусно засолить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди в кетчупе, которая очень быстро готовится.

Ингредиенты:

Сельдь – 2 шт.

Маринад:

Сахар – 1 ст.л

Соль – 1 ст.л

Уксус – 50 г

Масло растительное – 50 г

Перец – 1 ч. л

Кетчуп – 4 ст.л

Лук – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, нарежьте. Лук полукольцами.

2. Маринад: смешайте все ингредиенты, залейте сельдь, накройте пищевой пленкой и оставьте на сутки в холодильнике.

Готовая сельдь получится в меру острым!

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