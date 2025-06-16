Петров пост: что категорически нельзя делать

16 июня начинается Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного года. В этом году он продлится всего 13 дней – до 28 июня, завершаясь праздником апостолов Петра и Павла.

Видео дня

Петров пост не только о пищевых ограничениях, а прежде всего проверка на внутреннюю дисциплину, внимательность к ближнему и честность перед собой. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать в этот период.

Что означает Петров пост

Исторически Петров пост – это благодарность апостолам Петру и Павлу, которые, изменившись сами, изменили мир. Пост начинается после Троицы. Это период, когда верующие осознанно ограничивают себя не только в еде, но и в словах, поступках, желаниях, чтобы очистить пространство для духовного роста.

Что категорически нельзя делать во время Петрова поста

Ограничения в еде

Под строгим запретом во время Петрова поста остаются мясо, молочные продукты и яйца. Это основное правило, которое касается всех дней поста.

Рыба и морепродукты разрешены в большинстве дней, но с исключениями: в среду и пятницу даже эти продукты исключаются из рациона, ведь это традиционно дни особого воздержания.

В то же время церковь подчеркивает: пост не должен вредить здоровью. Поэтому от соблюдения строгих пищевых ограничений освобождаются дети, беременные женщины, пожилые люди и тяжелобольные.

Ссоры и обиды

Нельзя ссориться, оскорблять других, сквернословить. Пост – это период, где нет места ненависти или пренебрежению.

Празднования и развлечения

Свадьбы, вечеринки, шумные застолья в период поста считаются неуместными. Также советуют воздержание от алкоголя и курения.

Рукоделие

Традиция не рекомендует шить, вязать или вышивать – считается, что это "зашивает" судьбу, особенно в женские дни (среда, пятница). Особенно воздерживались от рукоделия в первый и последний день поста.

Финансовые обязательства

Не стоит брать в долг или занимать. Также не рекомендуют делать крупные покупки или вложения, если они не являются неотложными.

Лень, апатия и равнодушие

Петров пост – рабочий, он не предусматривает уединения, как Великий. Особенно осуждается отказ помочь ближнему, вместо того чтобы быть соучастником добра.

Народные приметы на Петров пост

Украинцы издавна наблюдали за природой в этот период – считалось, что первые дни поста определяют все лето.

Дождь в начале поста – к переменчивому лету.

Солнце и тишина – к урожаю.

Радуга в первый день – осень будет ранней.

Частые туманы – лето будет мягким и затяжным.

OBOZ.UA также предлагает узнать, когда в Украине верующие будут отмечать праздник Спаса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.