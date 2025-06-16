Петров пост: что категорически нельзя делать
16 июня начинается Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного года. В этом году он продлится всего 13 дней – до 28 июня, завершаясь праздником апостолов Петра и Павла.
Петров пост не только о пищевых ограничениях, а прежде всего проверка на внутреннюю дисциплину, внимательность к ближнему и честность перед собой. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать в этот период.
Что означает Петров пост
Исторически Петров пост – это благодарность апостолам Петру и Павлу, которые, изменившись сами, изменили мир. Пост начинается после Троицы. Это период, когда верующие осознанно ограничивают себя не только в еде, но и в словах, поступках, желаниях, чтобы очистить пространство для духовного роста.
Что категорически нельзя делать во время Петрова поста
Ограничения в еде
Под строгим запретом во время Петрова поста остаются мясо, молочные продукты и яйца. Это основное правило, которое касается всех дней поста.
Рыба и морепродукты разрешены в большинстве дней, но с исключениями: в среду и пятницу даже эти продукты исключаются из рациона, ведь это традиционно дни особого воздержания.
В то же время церковь подчеркивает: пост не должен вредить здоровью. Поэтому от соблюдения строгих пищевых ограничений освобождаются дети, беременные женщины, пожилые люди и тяжелобольные.
Ссоры и обиды
Нельзя ссориться, оскорблять других, сквернословить. Пост – это период, где нет места ненависти или пренебрежению.
Празднования и развлечения
Свадьбы, вечеринки, шумные застолья в период поста считаются неуместными. Также советуют воздержание от алкоголя и курения.
Рукоделие
Традиция не рекомендует шить, вязать или вышивать – считается, что это "зашивает" судьбу, особенно в женские дни (среда, пятница). Особенно воздерживались от рукоделия в первый и последний день поста.
Финансовые обязательства
Не стоит брать в долг или занимать. Также не рекомендуют делать крупные покупки или вложения, если они не являются неотложными.
Лень, апатия и равнодушие
Петров пост – рабочий, он не предусматривает уединения, как Великий. Особенно осуждается отказ помочь ближнему, вместо того чтобы быть соучастником добра.
Народные приметы на Петров пост
Украинцы издавна наблюдали за природой в этот период – считалось, что первые дни поста определяют все лето.
- Дождь в начале поста – к переменчивому лету.
- Солнце и тишина – к урожаю.
- Радуга в первый день – осень будет ранней.
- Частые туманы – лето будет мягким и затяжным.
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