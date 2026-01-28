Первые минуты – критически важны: украинцам напомнили, как действовать после вражеского обстрела. Инфографика

Правоохранители Украины подготовили для населения особую памятку, которая поможет гражданам правильно действовать во время обстрелов. Важно всем ознакомиться с этой простой инструкцией – "пусть эти советы никогда не понадобятся, но надо, чтобы они всегда были под рукой", считают в МВД Украины.

Видео дня

Первые минуты после вражеского обстрела – критически важны. Именно в этот момент необходимо знать, как действовать, чтобы уберечь себя и тех, кто рядом, считают специалисты.

В начале обстрела

Лучший способ – во время воздушной тревоги заблаговременно пройти в укрытие. Однако иногда опасность наступает неожиданно, когда времени на реагирование уже нет. Поэтому если артиллерийский обстрел застал вас в доме врасплох и не осталось времени среагировать, быстро идите в комнату, удаленную направления, откуда ведется обстрел.

Лежа или сидя, прислонитесь к несущей стене, но не стойте напротив. Чаще всего осколки попадают в помещение через окна.

Если есть возможность, заблаговременно заклейте стекла окон скотчем или забаррикадируйте шкафами, это спасет вас от осколков стекла.

Нельзя использовать для укрытия подъезды домов; неподготовленные для укрытия подвалы; укрытия, расположенные ближе 30-50 метров от многоэтажных зданий; проходы между штабелями, контейнерами, строительными материалами; места под техникой (грузовиком, автобусом и т.д.).

После окончания обстрела

Подождите не менее 10 мин. Осторожно поднимитесь, внимательно осмотрите все вокруг себя, передвигайтесь не торопясь и внимательно осматривайте маршрут движения. Ноги ставьте только на свободную от обломков поверхность.

Не поднимайте с пола незнакомые вам предметы. Снаряды могут быть кассетными и местность в результате применения специальных боеприпасов может быть заминирована. Боевые элементы кассетных боеприпасов и снаряды, которые не подорвались, могут взорваться от малейшего прикосновения.

Внимательно следите за детьми и подростками, не позволяйте им прикасаться к любым предметам.

Также правоохранители рассказали о том, какие подразделения системы МВД и других ведомств работают на местах вражеских ударов и как они могут помочь в критической ситуации.

"Сохраните эти правила и поделитесь ими. Пусть они никогда не понадобятся, но всегда будут под рукой", – призвали в МВД.

А если вы оказались на улице или в машине во время обстрела, важно немедленно действовать, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность родных. OBOZ.UA здесь собрал все полезные советы, как вести себя в этой ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!