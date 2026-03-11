Персональные оповещения о воздушных угрозах: для украинских военных создали новый инструмент 'Радар'

Украинских военнослужащих персонально будут информировать о воздушных угрозах. Соответствующий инструмент "Радар" появился в мобильном приложении DELTA Mobile, его цель – обеспечить полную картину по опасностям.

Теперь военные могут получить такую информацию без необходимости переключаться между различными сервисами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как работает "Радар"

В случае приближения воздушной угрозы "Радар" направляет оповещения для выбранной зоны и отображает на карте движение вражеских воздушных объектов. Он позволяет настроить радиус и формат оповещения – голосовой или звуковой.

В дальнейшем планируется интеграция дополнительных источников данных к инструменту "Радар", что позволит расширить возможности выявления и информирования о воздушных угрозах, отметили в министерстве.

Что известно о приложении DELTA Mobile

DELTA Mobile – это мобильное приложение экосистемы DELTA для ситуационной осведомленности. Оно дает пользователям доступ к ключевой информации на карте и оповещениям просто со смартфона.

Приложение также поддерживает работу в условиях ограниченного или отсутствующего интернет-соединения.

В то же время DELTA Mobile спроектирован с фокусом на безопасность данных. Приложение работает в защищенном контуре, а обновление и контроль версий осуществляются централизованно через систему управления мобильными устройствами (MDM).

