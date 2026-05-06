УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пережил три года плена с пулей в сердце: защитник Мариуполя получил помощь от "Сердца Азовстали" после возвращения из плена

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
411
Пережил три года плена с пулей в сердце: защитник Мариуполя получил помощь от 'Сердца Азовстали' после возвращения из плена

Защитник Мариуполя, боевой медик и волонтер Сергей Ковалев с псевдонимом "Бизон", который пережил тяжелое ранение и плен, получил поддержку от общественной организации "Сердце Азовстали", основанной по инициативе Рината Ахметова.

После возвращения к гражданской жизни к нему пришел побратим и ныне тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" Владимир Вдовенко, который передал Сергею "Digital Box" – набор техники для восстановления связи, работы и адаптации. В нем – ноутбук, наушники, смарт-часы, а также символические вещи, в частности браслет из довоенной стали комбината "Азовсталь".

Сергей Ковалев – морской пехотинец, который защищал Мариуполь в составе 36-й бригады. В апреле 2022 года во время боевых действий он получил ранение: пуля прошла сквозь легкое и застряла в сердце, где оставалась в течение всего времени пребывания в плену – более трех лет.

Пережил три года плена с пулей в сердце: защитник Мариуполя получил помощь от "Сердца Азовстали" после возвращения из плена

Несмотря на пережитое, после освобождения он продолжает помогать другим. Во время атаки российских дронов во Львове Ковалев одним из первых прибыл на место попадания и оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим.

В "Сердце Азовстали" отмечают: поддержка защитников после плена должна начинаться сразу и включать не только физическую реабилитацию, но и психологическое сопровождение.

"Ребятам важно, что их поддерживают такие же, как они – тренеры посттравматического роста, которые помогают интегрироваться в жизнь", – отмечает директор организации Татьяна Мальцева.

Сам Сергей подчеркивает значение такой поддержки: "Очень важно, что есть организация, которая помогает тем, кто защищал Мариуполь. Это поддержка, которая нужна. Потому что эта страница в нашей истории чрезвычайно кровавая, чрезвычайно болезненная". "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова обеспечивает комплексную помощь защитникам Мариуполя и их семьям – от восстановления здоровья до адаптации в гражданской жизни.

УкраинавоенныеАзовстальФонд Рината Ахметова
Редакционная политика