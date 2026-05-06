Пережил три года плена с пулей в сердце: защитник Мариуполя получил помощь от 'Сердца Азовстали' после возвращения из плена

Защитник Мариуполя, боевой медик и волонтер Сергей Ковалев с псевдонимом "Бизон", который пережил тяжелое ранение и плен, получил поддержку от общественной организации "Сердце Азовстали", основанной по инициативе Рината Ахметова.

После возвращения к гражданской жизни к нему пришел побратим и ныне тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" Владимир Вдовенко, который передал Сергею "Digital Box" – набор техники для восстановления связи, работы и адаптации. В нем – ноутбук, наушники, смарт-часы, а также символические вещи, в частности браслет из довоенной стали комбината "Азовсталь".

Сергей Ковалев – морской пехотинец, который защищал Мариуполь в составе 36-й бригады. В апреле 2022 года во время боевых действий он получил ранение: пуля прошла сквозь легкое и застряла в сердце, где оставалась в течение всего времени пребывания в плену – более трех лет.

Несмотря на пережитое, после освобождения он продолжает помогать другим. Во время атаки российских дронов во Львове Ковалев одним из первых прибыл на место попадания и оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим.

В "Сердце Азовстали" отмечают: поддержка защитников после плена должна начинаться сразу и включать не только физическую реабилитацию, но и психологическое сопровождение.

"Ребятам важно, что их поддерживают такие же, как они – тренеры посттравматического роста, которые помогают интегрироваться в жизнь", – отмечает директор организации Татьяна Мальцева.

Сам Сергей подчеркивает значение такой поддержки: "Очень важно, что есть организация, которая помогает тем, кто защищал Мариуполь. Это поддержка, которая нужна. Потому что эта страница в нашей истории чрезвычайно кровавая, чрезвычайно болезненная". "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова обеспечивает комплексную помощь защитникам Мариуполя и их семьям – от восстановления здоровья до адаптации в гражданской жизни.