Пережил плен в Еленовке и теперь помогает ветеранам: полицейский из Мариуполя стал тренером по посттравматическому росту

Геннадий Азжеуров почти 30 лет работал в патрульной полиции. В феврале 2022 года планировал уйти на заслуженный отдых, однако большая война внесла свои коррективы. Село Гранитное, где жил и работал мужчина, очень быстро попало под оккупацию. Вскоре пришли вооруженные представители так называемых "днр" и "лнр" и забрали его в плен.

После четырех суток допросов его перевели в печально известную Еленовку. За 40 дней плена оккупанты так и не смогли выдвинуть никаких обвинений – и в конце концов отпустили. Впоследствии Геннадию удалось выехать на подконтрольную Украине территорию.

До плена герой жил в постоянном движении: служба, ежедневная коммуникация с людьми и четкий ритм жизни. Но после возвращения домой и завершения службы для него наступил еще один переломный момент – ощущение одиночества. Именно тогда Геннадий осознал: так продолжаться не может – нужно снова находить опору и двигаться дальше.

До героя дошло осознание: за плечами – большой опыт работы с людьми, и потерять этот ресурс означало потерять часть себя. Геннадий чувствовал, что с этим опытом нужно что-то делать – и имел для этого силы, вдохновение и знания. Самое главное – он хотел делиться ими с другими: поддерживать тех, кто только в начале своего пути после пережитого, и собственным примером показывать ребятам и девушкам, что движение вперед возможно.

Началом этого пути для Геннадия стал поиск новых ролей и смыслов в собственной жизни. И, как это часто бывает, вовремя появилась нужная поддержка: с ним связался бывший командир и рассказал о проекте Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который занимается защитниками и защитницами Мариуполя, посоветовав обратиться. Далее – шестимесячное интенсивное обучение в рамках проекта и успешная защита героем диплома. А потом команда "Сердца Азовстали" предложила Геннадию новую роль – карьерного ментора. И он без колебаний согласился. Герой делится, что главной для него на этапе становления оказалась поддержка семьи. "Когда жена сказала: "Делай – мы выстоим и сможем" – это меня настолько вдохновило. Я почувствовал, что меня поддерживают и понимают. Мы одна команда", – добавляет он.

Геннадий рассказывает, что настоящее ощущение силы приходит тогда, когда замечаешь собственную трансформацию. По его словам, в какой-то момент стоит оглянуться назад и осознать, какой большой опыт уже есть за плечами – и насколько важно не обесценивать его, а превращать в ресурс. Именно поэтому сегодня Геннадий уже работает в должности карьерного ментора "Сердца Азовстали", где помогает ветеранам найти свое призвание в гражданской жизни.