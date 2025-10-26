УкраїнськаУКР
Перевод часов: какое точное время в Украине

Юлия Потерянко
Украина только что перешла на зимнее время. Для этого стрелки часов в 4:00 26 октября перевели на час назад, и теперь важно правильно сориентироваться, который именно сейчас час.

Как это сделать, разбирался OBOZ.UA. Существует несколько способов проверить точное время. Мы собрали простые и эффективные.

Расслабьтесь и доверьтесь гаджетам

Все гаджеты, которые соединены с интернетом или сетями мобильной связи переводят время автоматически. Поэтому, если вам нужно, чтобы ваш будильник прозвенел уже в соответствии с зимним временем, просто доверьтесь своему смартфону. Самостоятельно переводят время также компьютеры, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты и тому подобное.

А вот такие устройства, как духовки, микроволновые печи или настенные часы без синхронизации с сетями, могут потребовать вашего вмешательства, чтобы настроить правильное время. Поэтому на их показания лучше не полагаться. Переводить их придется вручную.

Воспользуйтесь интернетом

Существует немало сервисов точного времени, которые синхронизируются со сверхточными атомными часами во всем мире, и сейчас мы о них расскажем подробно. Но самый простой способ проверить время с помощью интернета, это ввести в Google запрос с названием города и словом "время". Если вас интересует киевское время, запрос может быть таким или подобным:

  • Киев время;
  • Киев точное время;
  • точное время в Киеве;
  • время Киев сейчас;
  • текущее время в Киеве.

В ответ вы прямо под строкой поиска получите текущее время. Но имейте в виду, оно не обновляется в режиме реального времени и покажет вам данные четко на момент обращения к системе. Для уточнения информации просто обновите страницу.

Кроме того вы можете воспользоваться такими сайтами:

  • time.is — показывает точное время в любом городе, в частности в Киеве и по всей Украине;
  • 24timezones.com — помогает проверить время в любой точке мира;
  • timeanddate.com — популярный сайт с календарями, картами часовых поясов и другими инструментами;
  • godinnik.com — украинский и украиноязычный сервис точного времени.

Позвоните в службу точного времени

Проверить время можно и обратившись в службу точного времени с телефона:

  • если вы пользуетесь фиксированной связью (стационарным телефоном), наберите номер 121 — система автоматически продиктует точное время;
  • с мобильного наберите комбинацию *160# и нажмите вызов, через несколько секунд вам придет оповещение с точной датой, временем и днем недели, и эта услуга является бесплатной для всех украинских операторов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переводу времени и как легче адаптироваться к нему.

