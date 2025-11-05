Перестаньте варить цветную капусту: как правильно готовить овощ, чтобы было вкусно
Варка – самый распространенный способ приготовления цветной капусты, но это может быть причиной ее не совсем хорошего вкуса, а точнее – его отсутствия.
Для лучших результатов повар Холли Нильссон в своем кулинарном блоге Spend With Pennies рекомендует запекать этот овощ. Капуста получится хрустящей, подрумяненной и будет иметь непревзойденный вкус благодаря специям, говорит она.
Ингредиенты (на четыре порции)
- Одна головка цветной капусты, очищенная и высушенная
- Две столовые ложки оливкового масла, больше, если нужно
- Соль и перец по вкусу
- Пол чайной ложки чесночного порошка, по желанию.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 220°C/200°C с вентилятором/газовой отметки 7, прежде чем поместить туда пустой противень для разогрева, пока вы готовите цветную капусту.
Цветная капуста должна быть очень сухой, так как вода приведет к ее запариванию. Если позволяет время, промойте и обсушите ее за два дня до запекания или используйте предварительно промытые соцветия.
Отломите крупные соцветия цветной капусты и ножом срежьте плоский край.
Поместите цветную капусту в большую миску или контейнер с крышкой. Добавьте масло и приправы и хорошо встряхните, чтобы покрыть их. Если головка цветной капусты слишком большая, возможно, вам понадобится больше масла.
Выньте горячий противень из духовки и выложите соцветия цветной капусты на него плоскими сторонами вниз.
Поместите их в духовку и запекайте 15-20 минут, не переворачивая цветную капусту.
Если вы хотите добавить дополнительного вкуса, после запекания посыпьте цветную капусту пармезаном или налейте немного лимонного сока и посыпьте петрушкой перед подачей.
