Перестаньте варить брокколи и цветную капусту: как необычно приготовить привычные овощи

Оказывается, брокколи и цветная капуста часто имеют пресный вкус, потому что большинство из нас неправильно их готовит, а использование повседневного кухонного ингредиента делает их вкус потрясающим.

Видео дня

Когда брокколи и цветная капуста варятся, они теряют значительную часть своего естественного вкуса, а также многие витамины вымываются в воду, из-за чего теряется их пищевая ценность. Зато Стейси, разработчик рецептов и основательница Garlicsaltandlime объяснила, что гораздо здоровый и вкусный способ их приготовления — это запечь в духовке с оливковым маслом первого отжима.

Брокколи и цветная капуста, если их запечь, будут иметь естественный сладкий и ореховый вкус, поскольку высокая температура карамелизирует их. Это сделает их золотистыми и слегка хрустящими, поэтому они будут гораздо более привлекательными, особенно если вы готовите для детей.

Обжаривание также помогает сохранить больше питательных веществ, таких как витамин С, витамин К, антиоксиданты и клетчатка.

Лучше всего запекать брокколи и цветную капусту на оливковом масле первого отжима, поскольку оно имеет высокую температуру дымления, а это означает, что оно может выдерживать высокие температуры, не пригорая.

Как вкусно приготовить брокколи и цветную капусту

Для начала разогрейте духовку до 200°C. Если у вас есть целые головки брокколи и цветной капусты, то нарежьте их на одинаковые кусочки соцветий.

Поместите соцветия в большую миску, сбрызните оливковым маслом, а затем приправьте солью и перцем, пока брокколи и цветная капуста полностью не покроются им. Вы также можете добавить любые другие приправы, если хотите.

Затем застелите противень пергаментной бумагой и равномерно разложите соцветия на нем в один слой. Убедитесь, что между каждым соцветием есть пространство, чтобы они равномерно карамелизировались.

Поставьте противень в духовку и готовьте 25-30 минут, пока соцветия не станут золотисто-коричневыми. После этого ваша брокколи и цветная капуста станут хрустящими, намного вкуснее и полезнее.

Вы также можете покрыть овощи другими приправами, такими как пармезан, соевая паста, кунжутные семена или хлопья красного перца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо собирать брокколи для лучшего вкуса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.