Перестаньте варить брокколи: есть гораздо лучший способ приготовления

Брокколи часто считают горьким овощем, а те, кто отказывается ее есть, обычно имеют плохие воспоминания о том, как их заставляли это делать в детстве. Однако ее ужасная репутация на самом деле незаслуженная, поскольку она часто получается пресной, потому что большинство людей не знают, как ее правильно готовить.

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Хотя варка брокколи – это быстрый и удобный способ приготовления, часто при этом овощ становится кашеобразным и невкусным, поскольку многие его природные сахара вымываются в воду, в которой варится, пишет OBOZ.UA.

Существует очень простой способ сделать брокколи невероятно вкусным, для этого нужно использовать оливковое масло. Идеальное жареное брокколи готовится всего за 15 минут.

Многие люди отказываются готовить овощи на масле, поскольку считают, что это делает их вредными для здоровья, но на самом деле они могут потерять часть своей питательной ценности, если их готовить в воде.

Брокколи богата клетчаткой, витамином С и витамином К, но многие из этих питательных веществ могут быть потеряны во время кипячения, поскольку они растворяются в воде вокруг.

Кипячение брокколи просто приводит к разложению овоща и потере его естественного вкуса и питательных веществ, что часто делает его вкус действительно неприятным.

Однако обжаривание брокколи в небольшом количестве оливкового масла помогает карамелизировать сахара, делая ее более вкусной, придавая идеальную хрустящую текстуру.

Приготовление брокколи с небольшим количеством жира также может помочь вашему организму эффективнее усваивать питательные вещества, поэтому это не только полезнее для вас, но и вам понравится есть брокколи больше, чем издеваться над ней.

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