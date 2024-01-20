Переселенцы из Попаснянской громады в Черкассах продолжили получать помощь от Фонда Рината Ахметова

В черкасском хабе Попаснянской громады продолжается выдача продовольственных наборов для вынужденных переселенцев. Это ВПЛ, которые еще не получали гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в 2023 году. Фонд направил для них 2 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

Видео дня

В каждом наборе — продукты, которые долго хранятся: мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль. А также консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, которые из-за войны теперь живут в другом месте.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.