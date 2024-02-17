Переселенцы из Марьинской громады продолжили получать проднаборы от Фонда Рината Ахметова в Павлограде

В Марьинке и за ее окрестностями уже давно нет гражданских. Всех вынудила уехать война. Переселенцы из этой громады могут получить гуманитарную помощь в Павлограде. В местный хаб Марьинской городской военной администрации Фонд Рината Ахметова направил около тысячи продуктовых наборов.

В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это ожидаемая помощь для людей, начавших жизнь с нового листа.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.