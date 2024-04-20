Переселенцы из Луганской области в Одессе получают продуктовую помощь от Фонда Рината Ахметова

Из-за российской агрессии эти люди были вынуждены оставить все и уехать в неизвестность. Чтобы поддержать луганчан, которые сейчас проживают в Одессе, Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи наборов с пищевыми продуктами в хаб Щастинской райгосадминистрации Луганской области, работающий в городе. Выдача помощи продолжается.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это не только питательная пища, но и внимание, в котором очень нуждаются люди в сложные времена.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU