Переселенцам из Волновахского района в Полтаве передали помощь от Фонда Рината Ахметова

Волновахский район Донетчины, как и большинство приграничных громад, ежедневно страдает от сокрушительных обстрелов. Из-за постоянной опасности многие жители были вынуждены покинуть дома. Для переселенцев из этой громады, которые сейчас проживают в Полтаве, Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь.

Получить ее можно в центре поддержки переселенцев Волновахского района.

В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.