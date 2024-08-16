Переменная облачность, дожди лишь в двух регионах: какой будет погода 16 августа

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет жаркой и сухой в большинстве регионов – в южных областях температура воздуха кое-где поднимется до +34 градусов. В то же время, в нескольких регионах на западе возможны дожди.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, кратковременные дожди и грозы возможны на Прикарпатье и на Закарпатье.

На остальной территории – без осадков. Ветер прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 м/с.

Температура воздуха на юго-западе страны, а также в Херсонской области днем поднимется до +34 градусов, ночью синоптики прогнозируют от +15 до +29.

В Одесской области, Николаевской области и в Крыму днем столбики термометров будут показывать от +29 до +33 градусов, ночью будет от +16 до +18.

В других регионах Украины днем прогнозируют от +24 до +30 градусов, ночью от +10 до +15. В Карпатах ожидается от +18 до +23 градусов.

В столичном регионе синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура в Киевской области ночью от +10 до +15 градусов, днем от +24 до +29; в Киеве ночью от +13 до +15, днем от +26 до +28 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что сентябрь 2024 года будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую погоду.

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