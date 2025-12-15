Печеный картофель будет хрустящим и с золотистой корочкой: добавьте секретный ингредиент

Картофель – звезда любого ужина, но если вы его приготовите неправильно, это может привести к катастрофическим последствиям. Идеальный печеный картофель должен быть золотистым и хрустящим с легкой, рыхлой корочкой.

Однако, этого может быть трудно достичь постоянно. Именно поэтому Стивен Паркинс-Найт, старший шеф-повар по инновациям бренда Waitrose, поделился своим главным советом. Если вы воспользуетесь им, то сможете рассчитывать на вкусное блюдо для всей семьи, пишет Express.

Многие люди клянутся, что картофель будет вкуснее, если добавлять соль, но Паркинс-Найт говорит, что пищевая сода — лучший вариант.

Он рекомендует добавлять пол чайной ложки пищевой соды в воду, которую вы используете для частичной варки картофеля. Отварите ее как обычно, а затем, когда она станет мягкой, слейте воду и накройте кастрюлю крышкой. После того, как крышка будет закрыта, встряхните кастрюлю, держа крышку открытой, чтобы сделать поверхность картофеля шероховатой.

Это создаст неровные края, которые прекрасно поджарятся в духовке. Как только картофель идеально приготовится и приобретет красивую золотистую корочку, его следует сразу подавать.

По словам Паркинса-Найта, пищевая сода лучше подходит для приготовления идеального картофеля, чем соль.

"Щелочная среда расщепляет пектин на поверхности картофеля агрессивнее, чем просто соль. Это значительно ускоряет процесс "загрубения" после варки. Поверхности становятся гораздо более неровными и крахмалистыми, что при встряхивании создает еще большую внешнюю поверхность, к которой может прилипать жир", - пояснил он.

Таким образом, вы получаете корочку, которая затем в процессе приготовления приобретает насыщенный золотисто-коричневый цвет с пикантным вкусом.

