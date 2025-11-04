"Паста Амосова": делимся рецептом общеукрепляющего средства для сердечно-сосудистой системы и иммунитета

"Паста Амосова" – это витаминная смесь из натуральных ингредиентов: кураги, изюма, грецких орехов, лимона и меда. Ее создал известный кардиохирург Николай Амосов как общеукрепляющее средство для сердечно-сосудистой системы и иммунитета. Она богата витаминами и микроэлементами, способствует укреплению организма, улучшает работу пищеварительной и нервной системы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной "Пасты Амосова", которая готовится 3 минуты и будет настоящей находкой в осенний и зимний период.

Ингредиенты:

200 г кураги

200 г чернослива

200 г сушеного инжира

200 г фиников

200 г изюма

200 г грецких орешков

1 лимон

200 г меда ⠀

Способ приготовления:

1. Сухофрукты и орешки заливаем кипятком на 30 минут. Сливаем грязную воду, промываем все под проточной водой несколько раз и тщательно просушиваем бумажными полотенцами.

2. Пропускаем вместе с лимоном через мясорубку, добавляем мед и тщательно перемешиваем.

3. Кладем в баночки и храним в холодильнике!

Лучшее время для приема

Утро – "золотое" время для пасты. После пробуждения организм готов принимать питательные вещества, а калий из сухофруктов помогает сердцу работать ритмично в течение дня. Если вы занимаетесь спортом, ложка пасты за полчаса до тренировки придаст сил и выносливости. А вот вечером лучше удержаться, ведь высокое содержание сахара может помешать спокойному сну.

Кстати, не стоит запивать пасту большим количеством жидкости сразу после употребления. Дайте организму несколько минут, чтобы начать усваивать полезные микроэлементы. А если хотите усилить эффект, объедините пасту с теплым травяным чаем – это настоящая зимняя магия для иммунитета!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно заваривать черный и зеленый чай и улун.