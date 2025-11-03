Вы это делали неправильно: как правильно заваривать черный и зеленый чай и улун
Чтобы правильно заварить чай, нужно придерживаться правильной пропорции чая и воды, использовать воду оптимальной температуры и важно, что для каждого сорта чая есть "своя" подходящая температура.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно заварить чай, чтобы он был вкусным.
Пошаговая инструкция
Подготовьте посуду: ошпарьте заварник и чашки кипятком, чтобы они нагрелись.
Отмерьте чай
Используйте примерно одну чайную ложку (2-3 г) сухого чая на 200 мл воды.
Подготовьте воду
Вскипятите свежую воду, а затем дайте ей немного остыть до нужной температуры:
Черный чай: 5-100 С
Зеленый чай: 70-80 С
Улун: 85-95 С
Заваривайте
Засыпьте чай в прогретый заварник. Залейте водой нужной температуры. Накройте крышкой и дайте настояться: черный чай: 3-5 минут, зеленый чай: 1.5-2 минуты для первого заваривания.
Подавайте
Слейте весь настой в чашки, не оставляя его в чайнике, чтобы избежать перезаваривания. Если вы используете метод проливов, повторяйте процесс, постепенно увеличивая время настаивания для каждой настойки!
