Пасмурно, местами снег: чем удивит погода в понедельник, 13 января. Карта

Погода в Украине в понедельник, 13 декабря, будет пасмурной с прояснениями и преимущественно сухой. Небольшой снег возможен в западных регионах, а также на юго-востоке.

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Кроме того, на западе, севере и в Винницкой области на дорогах вероятна гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. Ветер в понедельник будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах ночью возможен умеренный снег.

Температура воздуха в западных регионах днем колебаться будет от -3 до +2 градусов, ночью опустится до -3..-5 градусов. Во Львовской области будет до -7 ночью.

В северных и центральных регионах днем иногда будет солнечно, температура воздуха будет от -1 до +2 градусов. Ночью можно ожидать от -3 до -5.

На востоке днем прогнозируется от +1 до +4 градуса, ночью от -2 до -4. В южных областях днем от +2 до +4, ночью от -1 до -5.

В Киеве и области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях – на дорогах ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. "Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температура ночью от -2 до -7 градусов; днем от -3 до +2 градусов. В Киеве ночью до -6 градусов, днем от 0 до -2 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о снеголавинной опасности – в связи со снегопадами и вьюгами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 13 января в Украине ожидается сухая морозная погода. Дороги укроет гололедица, кое-где будет снежить. А с 16 января ожидается незначительное потепление.

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