Сухой мороз усложнит жизнь украинцам в понедельник: Диденко предупредила об опасности

В понедельник, 13 января, в Украине ожидается сухая морозная погода. Дороги покроет гололед, местами будет падать снег. А с 16 января ожидается незначительное потепление.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Понедельник в Украине будет прохладным, преимущественно сухим – небольшой мороз подсушит поверхность", – написала она в официальном Telegram-канале.

Минусовые температуры приведут к гололеду, поэтому на дорогах и тротуарах следует быть осторожными, предупредила синоптик.

Ночью и утром в понедельник небольшой снег пройдет в западных и восточных областях.

Днем антициклон Beate "вытеснит осадки" из Украины и подсушит поверхность и воздух, прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 13 января будет без осадков, на дорогах гололедица.

Ночью -2...-4 градуса, днем около нуля.

"В дальнейшем погода не претерпевает существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление", – спрогнозировала синоптик.

"В дальнейшем погода не претерпевает существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление", – спрогнозировала синоптикиня.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха констатировала, что в последнее время зимой в Украине наблюдаются характерные колебания температуры. Поэтому погода до конца зимы может быть нестабильной; морозы будут держаться не более чем в течение двух-трех дней.

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