УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Пасхальный салат "Семейное гнездышко": рецепт вкусного и эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
2,2 т.
Рецепт блюда

На праздники всегда хозяйки готовят вкусные и яркие салаты. Стоит отметить, что лучше всего готовить их из сезонных овощей, добавив для более сытного варианта куриное филе, рыбу, креветки.

Видео дня
Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Семейное гнездышко", из филе, с сыром и яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • филе – 1 шт.
  • лук фиолетовый маринованный – 1 шт.
  • огурец – 1 шт (свежий, можно брать соленый)
  • яйца – 3-4 шт
  • сыр – 100 г
  • укроп по вкусу
  • соломка картофельная –1 упаковка
  • майонез
  • перепелиные яйца– 3 шт для украшения

Способ приготовления:

1. Отвариваем филе в подсоленной воде.

Филе для блюда

2. Лук нарезаем полукольцами и заливаем укропом. Оставляем на минут 5, сливаем воду и добавляем уксус, соль и сахар по вкусу. Оставляем мариноваться.

Маринованный лук

3. Филе нарезаем и выкладываем на дно тарелки. Смазываем майонезом и выкладываем маринованный лук. Выкладываем наверх порезанный соломкой огурец, смазываем майонезом.

Приготовление салата

4. На большую терку трем яйца и сыр. Выкладываем и смазываем майонезом. В центре салата делаем ямку и засыпаем ямку укропом. Выкладываем в ямку перепелиные яйца. А сбоку выкладываем соломку картофеля.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: