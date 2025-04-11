Пасхальный салат "Семейное гнездышко": рецепт вкусного и эффектного блюда

На праздники всегда хозяйки готовят вкусные и яркие салаты. Стоит отметить, что лучше всего готовить их из сезонных овощей, добавив для более сытного варианта куриное филе, рыбу, креветки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Семейное гнездышко", из филе, с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

филе – 1 шт.

лук фиолетовый маринованный – 1 шт.

огурец – 1 шт (свежий, можно брать соленый)

яйца – 3-4 шт

сыр – 100 г

укроп по вкусу

соломка картофельная –1 упаковка

майонез

перепелиные яйца– 3 шт для украшения

Способ приготовления:

1. Отвариваем филе в подсоленной воде.

2. Лук нарезаем полукольцами и заливаем укропом. Оставляем на минут 5, сливаем воду и добавляем уксус, соль и сахар по вкусу. Оставляем мариноваться.

3. Филе нарезаем и выкладываем на дно тарелки. Смазываем майонезом и выкладываем маринованный лук. Выкладываем наверх порезанный соломкой огурец, смазываем майонезом.

4. На большую терку трем яйца и сыр. Выкладываем и смазываем майонезом. В центре салата делаем ямку и засыпаем ямку укропом. Выкладываем в ямку перепелиные яйца. А сбоку выкладываем соломку картофеля.

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