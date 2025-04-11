Пасхальный салат "Семейное гнездышко": рецепт вкусного и эффектного блюда
На праздники всегда хозяйки готовят вкусные и яркие салаты. Стоит отметить, что лучше всего готовить их из сезонных овощей, добавив для более сытного варианта куриное филе, рыбу, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Семейное гнездышко", из филе, с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт.
- лук фиолетовый маринованный – 1 шт.
- огурец – 1 шт (свежий, можно брать соленый)
- яйца – 3-4 шт
- сыр – 100 г
- укроп по вкусу
- соломка картофельная –1 упаковка
- майонез
- перепелиные яйца– 3 шт для украшения
Способ приготовления:
1. Отвариваем филе в подсоленной воде.
2. Лук нарезаем полукольцами и заливаем укропом. Оставляем на минут 5, сливаем воду и добавляем уксус, соль и сахар по вкусу. Оставляем мариноваться.
3. Филе нарезаем и выкладываем на дно тарелки. Смазываем майонезом и выкладываем маринованный лук. Выкладываем наверх порезанный соломкой огурец, смазываем майонезом.
4. На большую терку трем яйца и сыр. Выкладываем и смазываем майонезом. В центре салата делаем ямку и засыпаем ямку укропом. Выкладываем в ямку перепелиные яйца. А сбоку выкладываем соломку картофеля.
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