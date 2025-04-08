'Пасха' или 'Паска'? Как говорить правильно на украинском и в чем разница

Чем больше мы что-то любим, тем больше названий или имен ему даем. Чтобы убедиться в этом, вспомните, сколько неформальных названий праздника Воскресения Христова вы можете вспомнить на украинском языке ?

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Самыми распространенными являются три: Великдень, Пасха и Паска. OBOZ.UA разбирался, есть ли между ними стилистические отличия, а также какие дополнительные значения они могут иметь. И как научиться все их различать между собой. Заодно вспомним слово "кулич", которое иногда можно услышать на обозначение праздничного сдобного хлеба.

Так Словарь церковно-обрядовой терминологии представляет слова "Великдень" и "Пасха" синонимическими названиями праздника Воскресения Господня. Согласен с этим определением и 11-томный словарь украинского языка.

Языковеды указывают на то, что вариант Пасха можно встретить в украинских переводах Библии, а значит, употреблять его на обозначение большого весеннего праздника не будет ошибкой. Однако основным для украинского языка остается вариант Великдень. На это, в частности, указывает использование именно этого названия в пословицах и фразеологизмах:

віддасть на рахманський Великдень – не отдаст никогда, потому что рахманами называют легендарный народ;

– не отдаст никогда, потому что рахманами называют легендарный народ; не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень – ритуальная присказка, которую провозглашают, когда символически ударяют человека освященной веточкой в Вербное воскресенье, чтобы пожелать ему здоровья и благополучия;

– ритуальная присказка, которую провозглашают, когда символически ударяют человека освященной веточкой в Вербное воскресенье, чтобы пожелать ему здоровья и благополучия; обійдеться Великдень без гречаної паски – фраза, которая означает нежелание человека иметь лишние хлопоты, ведь та самая "гречана паска" выпекалась из дешевой муки, была признаком нужды.

Кстати, о слове "паска". Оно имеет два значения. Одно из них – разговорное название Пасхи. Следовательно, на устной речи или в художественном творчестве употреблять его в таком смысле допустимо. В таком случае слово нужно писать с прописной буквы:

У широких пробоях тих бійниць тирчали горлаті жерла пушок, з котрих у великі свята, от як на Різдво або на Паску, стріляли (Панас Мирный);

Чи це покоління давніші, які не знали Паски і не вміли цих пісень (М. Грушевский);

Забув, якого року, навесні, напередодні Паски, повідь случилась така, якої ніхто, ані дід наш, ні дідова баба не знали (А. Довженко).

Но это слово и второе значение. Паской в украинском языке называют сладкий сдобный хлеб цилиндрической формы, который выпекают к Пасхе. Это блюдо принято освящать в церкви и употреблять во время праздничного завтрака, угощать им близких. Если вы употребляете слово "паска" в таком смысле, пишите его с маленькой буквы.

Иногда можно услышать, что в украинской речи этот хлеб называют словом "кулич". Это грубая ошибка. Так кулич называют россияне, в украинском словарях такой лексемы нет.

Итак, подведем итоги : слова "Великдень", "Пасха" и "Паска" являются синонимами. Если вы одним из них называете весенний религиозный праздник Воскресения Господня, пишите его с большой буквы. Слово "паска" также обозначает ритуальный пасхальный хлеб. В таком значении оно пишется с маленькой буквы. Слова "кулич" в украинском языке не существует вообще.

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