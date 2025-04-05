Когда пекут пасхи и красят яйца: сколько пасхальных яиц должно быть

Современная жизнь заставляет нас готовиться к праздникам, когда мы найдем для этого время. Кто-то на Пасху даже покупает готовые наборы праздничных блюд. И это нормально, когда мы постоянно нагружены какими-нибудь делами. А вот у наших предков существовали другие традиции подготовки к Пасхе.

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Как выяснил OBOZ.UA в старину пекли праздничный хлеб и красили яйца в четко определенные для этого дни. К тому же количество крашенок, которые готовили з к праздникам, определяли по довольно четкому принципу. Рассказываем об этих правилах подробнее.

Когда пекли пасхи

Непосредственная подготовка к Пасхе начиналась в Страстную неделю. Эти скорбные дни следовало провести в размышлениях о жертве Христа ради человечества и в работе во благо своей семьи. К таким делам, в частности, относили большую уборку в доме и подготовку праздничной одежды и блюд.

Что касается пасхального хлеба, то днями, когда нужно было печь его для праздничного стола, были Чистый четверг и Великая суббота. Считалось, что все сделанное в Чистый четверг будет нести семье благополучие и здоровье. А испеченные в субботу пасхи оставались на праздник совсем свежими. Их буквально сразу из печи несли святить в церковь.

При этом между данными двумя днями выпадает Страстная пятница, когда заниматься приготовлением пасх не было принято. Слишком скорбным был день для такой работы. К тому же в этот день следует держать строгий пост, поэтому хозяйки старались поменьше контактировать с продуктами, чтобы даже случайно не оскоромиться.

Когда красили яйца

Поскольку вареное яйцо хранится дольше свежего хлеба, то и пасхальные яйца начинали изготавливать раньше, чем пасхи. Точные сроки зависели от местных традиций. Так на Буковине расписывать яйца начинали за две недели до Пасхи. Поскольку писанка была оберегом и хранилась в доме в течение месяцев, а то и лет, из яйца для нее выдували содержимое, чтобы не портилось, а на скорлупу в несколько этапов наносили узоры.

Однотонные пасхальные яйца чаще всего начинают делать в Большой вторник. Процесс их изготовления более простой и они предназначаются для употребления в пищу, поэтому их лучше делать уже ближе к празднику Пасхи. Впрочем, процесс изготовления крашеных яиц тоже останавливали в Страстную пятницу.

Сколько крашенок делали на Пасху

Поскольку наши предки продуктами не разбрасывались, то количество пасхальных яиц рассчитывали по количеству членов семьи. Каждому обязательно должно было достаться одно яйцо. Если планировалось позвать в гости родственников, то на каждого приглашенного делали еще одну крашенку.

Что касается писанок, то их изготавливали меньше. Такой подарок считался очень дорогим и почетным. Поэтому писанки делали только для особых людей – близких родственников, кумовьев и т.д. Конечно, одну расписывали и для своего дома, чтобы служила оберегом для семьи.

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