Парад тупых ТП.

Главного государственного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни Юлию Дрыгу уволили с работы после видео в соцсети TikTok, где она похвасталась брендовыми вещами стоимостью более 8 тыс. долларов.

Далее текст на языке оригинала.

У відео Ніколасу Кармі ця жінка розказала, що її капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тис. грн. Повідок її собачки на кличку Gucci від однойменного бренду вартує 200 доларів. Також Юлія похвалилася сумкою Louis Vuitton за 1500 доларів, чоботами Hermes за 800 доларів та годинником Cartier за 5000 доларів.

"Трохи на себе, трохи на державу" воно працює.

При чому весь цей люкс виглядав десь так як турецькі тряпки з будь-якого переходу. А навіщо повідок собаці за 200 доларів від Gucci — у мене нема жодного розуміння. До слова, у дружини власника Gucci Сальми Хайєк 9 собак. Вона часто їх показує на відео і фото, і там у жодного не було повідка Gucci. Тим паче собаці посрати, який на ній повідок — бо собаки усіх розмірів і видів люблять отого волохатого бобра і помаранчевий мʼячик "коллар".

Зазвичай, коли піднімаєш тему подібних сквіртувальниць і шанувальниць діамантових пенісів — прибігають притрушені і розказують, що ти завидуєш. Упаси Боже, так виглядати — це знущання над брендовими речима носити їх так недолуго.

А друге, є моя улюблена історія.

Всі знають танцювальний хіт Кайлі Міноуг Spinning Around. Там красивенна і спортивна Кайлі танцює в нічному клубі і скользить по барній стійці. На Кайлі золоті мікрошорти, які увійшли в історію, як культовий символ поп-культури ХХІ сторіччя. Самі шорти зараз у музеї і коштують 2 мільйони доларів. На виставках з тими шортами повний аншлаг.

Кайлі в інтервʼю Vogue розказувала цікаву історію про ті шорти.

Помічниця Міноуг знайшла ті шорти на благодійній барахолці за 50 пенсів. Принесла їх у гримерку. Стиліст якраз складав образи для нового кліпу і сказав Кайлі: "Давай, приміряй".

Кайлі Міноуг вдягла шорти, трошки засоромилась від того, настільки вони короткі. Але стиліст сказав: оце те, що нам треба, іди працюй. Увімкнулась камера і Міноуг засмалила у тих шортах. Коли я дитиною дивилась той кліп, то мріяла про таку дупу. І про те, що коли виросту — було би круто бути схожою на Кайлі Міноуг.

Мораль?

Не Гуччі на дупі красить людину.

А якісна дупа і природня харизма із шортів з секонду зробить бомбу.

У Кайлі обширний гардероб із брендів, але там що не образ, то просто вау. Бо ця жінка може себе подати і в секонді, і в Thierry Mugler.

Додаю фото работніци митниці та Кайлі Міноуг.

До слова, коли я побачила цю Дригу, то зрозуміла, куди пішли гроші за розмитнення колись мого гарнесенького плаща. Не в бюджет, а на х*йню для собаки.