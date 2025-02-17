Ожидается до 20 градусов мороза: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в Украине сохранится морозная погода. Снега ожидать не стоит, но нужно остерегаться гололедицы.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, завтра переменная облачность, без осадков.

По всей стране в ближайшую ночь ожидаются морозы. В большинстве регионов в это время суток столбики термометров будут показывать -11...-16. В южных областях и Крыму -6...-11. А самой холодной ночь будет на северо-востоке и востоке страны, где температура опустится до -15...-20.

Днем мороз немного снизится, до - 1...-6. На высокогорье Карпат до -10. Теплее всего в этот день будет в Закарпатье, в южных областях и в Крыму, где температура воздуха будет колебаться около нуля.

На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве и области 18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем в столице -2...-4, ночью мороз будет крепче, -11...-13.

Температура по области днем -1...-6, ночью -11...-16.

Как сообщал OBOZ.UA, холодный арктический циклон еще несколько дней будет содержать в Украине морозную погоду, однако уже вскоре ситуация изменится. Синоптики прогнозируют, что настоящее потепление придет с 24 февраля.

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