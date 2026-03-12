Овощи будут расти лучше: как сделать известкование почвы

Кислотность почвы – одна из главных характеристик, на которые нужно обращать внимание, если вы хотите вырастить хороший урожай овощей. Надлежащий уровень pH непосредственно влияет на состояние растений, их способность усваивать питательные вещества и плодовитость.

Видео дня

Если вам достался участок с кислым грунтом, вам не обойтись без его известкования, которое приблизит реакцию к нейтральной. Однако, чтобы эта процедура принесла ожидаемый результат, необходимо понимать, какую именно известь выбрать и когда ее лучше всего применять. Обо всех нюансах известкования рассказало издание Interia Kobieta.

Почему известкование почвы так важно

Процесс известкования заключается во внесении в почву препаратов извести, которые снижают ее кислотность. Слишком кислый субстрат мешает растениям поглощать много питательных элементов, что приводит к замедлению роста и слабым урожаям. Благодаря регуляции pH овощи получают лучшие условия для развития, а их корневая система легче усваивает воду и необходимые микроэлементы.

Улучшение показателей почвы также положительно влияет на ее структуру. Земля становится более проницаемой и лучше насыщается воздухом, а это способствует размножению полезных микроорганизмов. Как результат, растения становятся здоровыми, а риск возникновения определенных заболеваний (например, килы – грибковой инфекции капусты) заметно уменьшается. Стоит помнить: перед началом работ лучше всего проверить уровень кислотности почвы, чтобы точно рассчитать дозу препарата.

Какую известь выбрать для огорода

Тип извести должен соответствовать виду почвы и ее минеральному составу. Чаще всего используют карбонатную известь, которая действует мягко и хорошо подходит для легких и средних почв. Это безопасное решение для большинства овощных культур.

Другим популярным вариантом является доломитовая известь. Кроме кальция, она содержит магний, поэтому ее рекомендуют для почв, бедных на этот элемент. Магний является критически важным для правильного развития листьев и процесса фотосинтеза. Похожим образом действует и магниевая известь, которую применяют при наличии четко выраженного дефицита магния у растений.

Следует учитывать, что разные овощи имеют неодинаковые требования к субстрату. Известкование особенно полезно для таких культур:

капусты;

цветной капусты;

свеклы.

В то же время некоторые виды растений предпочитают слегка кислую среду и не нуждаются в интенсивном раскислении. Например, это касается щавеля, ревеня или картофеля.

Когда лучше всего проводить известкование

Оптимальное время для известкования – осень, после завершения сезона сбора урожая. В таком случае почва получает несколько месяцев, чтобы усвоить кальций и стабилизировать кислотность до начала следующего сезона. Благодаря этому весной овощи смогут расти уже в идеальных условиях.

Это не значит, что процедуру невозможно провести весной. Если вы заметили, что почва на участке слишком кислая, стоит провести известкование. Но не откладывайте процедуру, важно провести ее в как можно более ранние сроки.

Важным является и правильное выполнение самих работ. Известь нужно равномерно рассыпать по поверхности земли, а затем тщательно перемешать с ее верхним слоем. Не рекомендуется совмещать известкование с одновременным внесением азотных удобрений или свежего навоза, поскольку это может ослабить эффективность обоих средств.

Грамотно проведенное известкование улучшает структуру почвы, стимулирует развитие микроорганизмов и облегчает питание растений. В долгосрочной перспективе это гарантирует здоровье овощей и значительно более богатые урожаи на вашем огороде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избежать развития черной ножки на рассаде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.