Овны, ваши предчувствия могут оказаться пророческими, а Львов ждет настоящая любовь: гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака

Луна в Близнецах 11 июля, заставит нас активно расслабиться. Сосредоточиться на рутинных делах будет сложнее, поэтому мы отложим некоторые домашние обязанности. Это хорошее решение, так как погода благоприятствует развлечениям, культурным мероприятиям и художественным представлениям.

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Астрологи советуют в этот день посетить интересные места, а также просто сходить на вечеринку или концерт, пишет Vogue.

Овен

Секстиль Луны к вашему знаку сделает вас общительным и открытым. Ни одна встреча не пройдет гладко без вашего участия, и вы ничего важного не пропустите. Вы сможете познакомиться с новыми интересными людьми и получить массу ценной информации. Вечером сосредоточьтесь на саморазвитии. Несколько минут с книгой очистят ваш разум и помогут лучше подготовиться к следующему дню. Ваши предчувствия могут оказаться пророческими, соединение с Нептуном советует вам прислушаться к своей интуиции.

Телец

Вам не захочется шуток, сюрпризов или пустяковых разговоров. Вместо беззаботного отдыха вы будете поглощены планированием хобби, саморазвитием или путешествиями. Однако не переусердствуйте с количеством пунктов в вашем списке. Хотя вас и не заставят сделать что-то безумное, вы сможете изменить свое настроение вечером, и свидание пройдет с большим успехом.

Близнецы

Ответьте на телефонный звонок и проверьте уведомления. Вы окажетесь полезным посредником в различных деликатных вопросах, поскольку благодаря влиянию соединения Луны вы будете хорошо понимать других людей. Доверьтесь своей интуиции, и вы сможете достичь гармонии. Соединение Марса также благоприятствует веселью и общению. Не слишком беспокойтесь о том, что отстанете в выполнении некоторых обязанностей, вы наверстаете упущенное в течение недели.

Рак

Вас ждет очень хороший день. Солнце поднимет ваш оптимизм и вдохновит на осуществление ваших мечт. Не беспокойтесь о жалобах тех, кто менее талантлив, чем вы, и смело идите к своим планам. Послеобеденное время благоприятно для творчества и развлечений. В любви секстиль Венеры может принести вам послания от кого-то из прошлого. Подумайте, хотите ли вы ответить им и вернуться к историям, которые вы уже переросли.

Лев

Даже если вам захочется провести субботу на диване, вам придется заниматься чужими делами. Родственники будут спрашивать вашего мнения, а друзья решат рассказать вам что-то важное. Не волнуйтесь, вы обнаружите, что окружающие вас люди умеют шутить, и вы поймете, что находите с ними общий язык. После обеда уделите время своему здоровью и красоте, всегда стоит позаботиться о себе.

Дева

Вы освоите искусство кулинарии и придумаете блестящие идеи для вечеринок и поездок. Вы удивитесь, как многого сможете достичь сегодня за короткое время. Если кто-то начнет вас сегодня хвалить, поверьте им. Ваши нестандартные идеи для различных мероприятий также будут оценены по достоинству, поскольку соединение Венеры с вами гарантирует успех.

Весы

Луна в тригоне придаст вам энергии и хорошего настроения с самого утра. Сегодня обязанности не будут для вас приоритетом, так как праздничные выходные имеют свои правила. Сообщения от друзей будут достаточны, чтобы побудить вас выйти из дома. После обеда идеальное время для веселых и интересных знакомств. Стоит внимательно прислушиваться к тем, с кем вы разговариваете. Полученная информация поможет вам лучше подготовиться к тому, что должно произойти.

Скорпион

Тригон Меркурия наполняет вас энергией, но не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите. Вы также станете немного более замкнутым, и чрезмерно настойчивые вопросы друзей могут вас раздражать. Вы предпочтете сосредоточиться на саморазвитии или серьезных размышлениях. После обеда отправьтесь на прогулку. Больше физических упражнений и свежего воздуха улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя и вам не придется так сильно ни о чем беспокоиться.

Стрелец

Вас ждет счастливый, хотя и несколько суматошный день. Луна в оппозиции к вашему знаку заставит вас внимательно слушать всех. Вы почувствуете прилив сил и смелости, что сделает вас эффективным. Квадрат Венеры также благоприятствует принятию ответственных решений в отношении любви и отношений. Будьте оптимистичны с самого начала, потому что сегодня вас ждет большой успех.

Козерог

Вас ждет более спокойный день, и вас не будут подталкивать к принятию рискованных решений. Во второй половине дня вы с удовольствием займетесь домом и семьей. Вы произведете впечатление на близких своей заботой и пониманием, а также почувствуете поддержку. Вечером у вас появится блестящая идея для путешествия. Инвестируйте в себя, поскольку Венера в тригоне способствует росту.

Водолей

Вам понадобится новое вдохновение. Вы почувствуете потребность отвлечься от повседневной жизни или отправиться в путешествие. Не берите на себя слишком много дополнительных обязанностей, так как у вас может не хватить сил справиться со всеми. Сегодня вам нужно время для мечтаний и хобби. Тригон Марса также благоприятствует встречам с друзьями и открытию новых интересных интересов.

Рыбы

Рано утром вы решите заняться важными делами. Квадрат Луны к вашему знаку делает вас амбициозным и нетерпеливым. Вы не потерпите ошибок и будете критиковать чужие идеи для развлечений на выходные, если они вам не понравятся. Будьте осторожны, ведь не все будут такими же амбициозными, как вы, и ваши близкие могут просто хотеть отдохнуть. Делайте то, что важно для вас самих. После обеда лучше позаботиться о своем комфорте и здоровье.

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