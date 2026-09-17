Овны, сегодня вас ждет успех, а Львам нужно следить за своими словами: гороскоп на 17 сентября для всех

Нас ждет насыщенный день 16 сентября, и Луна в Стрельце поможет вам быстро и легко справиться с обязанностями. Это очень хороший день для обучения, путешествий и личностного роста. Крупные встречи, тренинги и переговоры также пройдут успешно. Луна в Стрельце пробуждает любопытство, помогает задавать разнообразные вопросы и способствует развитию необычных интересов.

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Астрологи рассказали, что сегодня вы можете искать интересную информацию и встречаться с вдохновляющими людьми. Вечер располагает к отдыху — желательно с хорошей книгой или подкастом, пишет Vogue.

Овен

Тригон Луны к вашему знаку обещает насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то похвалит вас или порекомендует на важную должность, что позволит вам заработать больше. Позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, сможете ли вы извлечь из этого дополнительную выгоду. После обеда идеально провести время для развлечений – сходите в кино или на прогулку с кем-нибудь, и вы оба прекрасно проведете время.

Телец

Вас привлечет какой-нибудь странный слух, и вы быстро решите узнать о нем больше. Будьте осторожны – не начинайте обсуждение, если сами в чем-то виновны. Сплетни или секреты могут всплыть наружу, поскольку Венера находится в оппозиции к вашему знаку. Лучше не лезть не в свое дело. Если у вас возникнут проблемы, настоящие друзья не бросят вас и помогут прояснить любые сомнения.

Близнецы

Вас пригласят на интересную встречу. Не отказывайтесь, вы почувствуете, что вас ценят и в вас очень нуждаются. Будьте бдительны в профессиональных вопросах, так как можете забыть важные обещания или документы. Тригон Плутона советует проверять все лично — это пойдет вам на пользу. Вечером уделите время отдыху, очищению ауры и эмоций. Помедитируйте или почитайте вдохновляющую книгу.

Рак

Быстро приведите дела в порядок, особенно счета, и остаток недели пройдёт спокойно. Затем спланируйте, как инвестировать средства или купить что-нибудь крайне необходимое по более выгодной цене. Квадрат Сатурна покажет вам, что больше не следует позволять себя обманывать. Учитесь на прошлых ошибках и избегайте потерь и проблем в будущем.

Лев

Вы будете открыты новым идеям. Тригон Луны поможет вам простить старые обиды и достичь взаимопонимания с тем, кто ранее критиковал ваши планы. Если вы будете сосредоточены, то быстро решите финансовую проблему. Покупки во второй половине дня – хорошая идея, особенно в сфере моды и красоты. Квадрат Венеры также благоприятствует различным оздоровительным и косметическим процедурам, которые будут вам полезны.

Дева

Вас ждет насыщенный день. Квадрат Луны может вызвать волнения. Однако вы почувствуете прилив сил и сможете отстоять свою позицию. Прислушайтесь к своей интуиции и понаблюдайте за людьми, и вы обнаружите истинные причины различных проблем. Дома кому-то может понадобиться ваша помощь – не бросайте их в трудную минуту. Во второй половине дня вы почувствуете прилив хорошего настроения, но также позаботьтесь о своей физической форме и здоровье.

Весы

Секстиль Луны облегчит реализацию ваших планов. Вы сможете быстро решать сложные вопросы, поскольку не будете тратить время на споры. День благоприятен для встреч с людьми, обладающими интересной информацией. После обеда благоприятен день для развлечений, свиданий и творчества. Только будьте осторожны при покупках, так как в магазинах будет много соблазнов. Выбирайте то, что вам действительно нужно.

Скорпион

Вы решите сегодня не ввязываться в рискованные сделки. Даже если появятся выгодные предложения, вы займетесь ими в будущем. Не волнуйтесь, если немного подумаете, то найдете еще лучшие возможности. Немного отдохнув, вы восстановите самообладание. Просто помните обещание, данное другу, который рассчитывает на вашу поддержку. Не прячьтесь от него, он все равно вас найдет. Лучше быстро прояснить ситуацию.

Стрелец

Соединение Луны с Сатурном подарит вам хорошие идеи и придаст сил для их реализации. Действуйте быстро, ведь вас ждут счастливые совпадения. Не стесняйтесь сегодня представлять свои идеи, ведь у вас есть шанс получить признание и даже дополнительные деньги. Отношения также будут успешными, особенно если вы ищете новых знакомых. Однако лучше не возвращаться к старым проблемам – Сатурн в трине советует вам подумать, что будет для вас выгоднее сейчас.

Козерог

Вас ждет интересный день. Марс в оппозиции покажет вам, за что стоит бороться. Контролируйте свои эмоции, чтобы они не вышли из-под контроля, и все будет хорошо. Вы удивите своих противников смелым поведением, но это пойдет вам на пользу. Квадрат Меркурия благоприятствует изучению новых областей знаний, началу новых проектов и планированию. Действуйте, потому что удача на вашей стороне.

Водолей

Вы будете наблюдательны и легко сможете связать разрозненные факты воедино. Меркурий в трине поможет вам раскрыть секреты и даже приведет в интересные места. На работе вы сможете разобраться с надоедливыми задержками, что откроет двери для более интересных занятий. Будьте вежливы с оппонентами, но и более уверены в себе, так как это укрепит ваш авторитет. Во второй половине дня найдите время для развлечений, хобби или интересной лекции, и вы прекрасно проведете время.

Рыбы

Вам захочется показать окружающим свою лучшую сторону. Впереди вас ждет день, полный различных встреч, хотя некоторые из них могут быть неожиданными. Не беспокойтесь, если важные планы изменятся в последнюю минуту из-за квадратуры Луны, потому что в итоге все наладится. Выделите немного времени во второй половине дня для отдыха – ваше свидание тоже пройдет успешно.

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