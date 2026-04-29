Отсрочки в Резерв+: в Минобороны объяснили, как работает автопродление и что важно знать

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
В Украине объяснили, как работает система автоматического продления отсрочек от мобилизации в цифровом приложении. Новые правила касаются пользователей, которые оформляли отсрочку через электронные сервисы или ЦПАУ.

В Минобороны отметили, что большинство отсрочек теперь продолжаются без повторного обращения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что автоматическое продление отсрочки зависит от двух ключевых условий: актуальности основания и возможности подтверждения данных в государственных реестрах. Если эти условия выполнены, пользователю не нужно подавать новые заявления – система продлевает отсрочку самостоятельно.

Как работает автопродление отсрочки

Большинство отсрочек в системе продлеваются автоматически, в частности если:

  • основание для отсрочки остается в силе;
  • данные подтверждаются в государственных реестрах.

В таком случае обновленный статус отображается в приложении Резерв+, а пользователь получает соответствующее уведомление.

Автопродление может касаться, в частности, людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей, лиц, осуществляющих уход за родственниками, военных с семьями, а также других категорий, определенных законодательством.

Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
  • Женщины и мужчины военных с ребенком.
  • Родители трех и более детей.
  • Студенты, аспиранты, аспиранты.
  • Работники высшего и профобразования.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
  • Военные, освобожденные из плена.
  • Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
  • Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
  • Опекуны человека, который признан недееспособным.
  • Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
  • Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
  • Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
  • Учителя школ.
  • Люди после однолетнего контракта 18–25.

Когда нужно обращаться в ЦПАУ

Повторная подача документов необходима, если:

  • отсрочка не входит в перечень, который продлевается автоматически;
  • система не смогла подтвердить основания в реестрах.

В таких случаях заявителю нужно обратиться в ЦПАУ для повторного оформления.

Почему автопродление может не сработать

Самые частые причины отказа системы:

  • неактуальные персональные данные (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
  • отсутствие или ошибки в данных об инвалидности в реестрах;
  • неподтвержденные семейные или досмотровые связи;
  • отсутствие информации в государственных реестрах актов гражданского состояния.

Отдельно отмечается, что важную роль играет РНОКПП — налоговый номер, который используется для идентификации личности в государственных системах.

Отсрочки через суд и другие исключения

В Минобороны объясняют, что отсрочки, которые были предоставлены на основании судебных решений, не продлеваются автоматически — для них нужно повторное обращение.

Также в случае ошибок или перегрузки системы заявление советуют подать повторно через 48 часов или обратиться в ЦПАУ.

Что важно знать пользователям

  • Статус отсрочки можно проверить в приложении после обновления данных.
  • На время рассмотрения заявления через ЦПАУ мобилизация не применяется.
  • Автоматическое продление действует как для электронных отсрочек, так и для оформленных офлайн.

В министерстве отмечают, что система постепенно расширяется, а количество процедур, не требующих личных обращений, увеличивается.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

