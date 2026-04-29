Отсрочки в Резерв+: в Минобороны объяснили, как работает автопродление и что важно знать
В Украине объяснили, как работает система автоматического продления отсрочек от мобилизации в цифровом приложении. Новые правила касаются пользователей, которые оформляли отсрочку через электронные сервисы или ЦПАУ.
В Минобороны отметили, что большинство отсрочек теперь продолжаются без повторного обращения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве уточнили, что автоматическое продление отсрочки зависит от двух ключевых условий: актуальности основания и возможности подтверждения данных в государственных реестрах. Если эти условия выполнены, пользователю не нужно подавать новые заявления – система продлевает отсрочку самостоятельно.
Как работает автопродление отсрочки
Большинство отсрочек в системе продлеваются автоматически, в частности если:
- основание для отсрочки остается в силе;
- данные подтверждаются в государственных реестрах.
В таком случае обновленный статус отображается в приложении Резерв+, а пользователь получает соответствующее уведомление.
Автопродление может касаться, в частности, людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей, лиц, осуществляющих уход за родственниками, военных с семьями, а также других категорий, определенных законодательством.
Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины военных с ребенком.
- Родители трех и более детей.
- Студенты, аспиранты, аспиранты.
- Работники высшего и профобразования.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, который признан недееспособным.
- Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Учителя школ.
- Люди после однолетнего контракта 18–25.
Когда нужно обращаться в ЦПАУ
Повторная подача документов необходима, если:
- отсрочка не входит в перечень, который продлевается автоматически;
- система не смогла подтвердить основания в реестрах.
В таких случаях заявителю нужно обратиться в ЦПАУ для повторного оформления.
Почему автопродление может не сработать
Самые частые причины отказа системы:
- неактуальные персональные данные (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
- отсутствие или ошибки в данных об инвалидности в реестрах;
- неподтвержденные семейные или досмотровые связи;
- отсутствие информации в государственных реестрах актов гражданского состояния.
Отдельно отмечается, что важную роль играет РНОКПП — налоговый номер, который используется для идентификации личности в государственных системах.
Отсрочки через суд и другие исключения
В Минобороны объясняют, что отсрочки, которые были предоставлены на основании судебных решений, не продлеваются автоматически — для них нужно повторное обращение.
Также в случае ошибок или перегрузки системы заявление советуют подать повторно через 48 часов или обратиться в ЦПАУ.
Что важно знать пользователям
- Статус отсрочки можно проверить в приложении после обновления данных.
- На время рассмотрения заявления через ЦПАУ мобилизация не применяется.
- Автоматическое продление действует как для электронных отсрочек, так и для оформленных офлайн.
В министерстве отмечают, что система постепенно расширяется, а количество процедур, не требующих личных обращений, увеличивается.
Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.
Ранее OBOZ.UA объяснял, что делать в случае, если есть отсрочка, но Резерв+ показывает розыск.
