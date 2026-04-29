Отсрочки в Резерв+: в Минобороны объяснили, как работает автопродление и что важно знать

В Украине объяснили, как работает система автоматического продления отсрочек от мобилизации в цифровом приложении. Новые правила касаются пользователей, которые оформляли отсрочку через электронные сервисы или ЦПАУ.

В Минобороны отметили, что большинство отсрочек теперь продолжаются без повторного обращения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что автоматическое продление отсрочки зависит от двух ключевых условий: актуальности основания и возможности подтверждения данных в государственных реестрах. Если эти условия выполнены, пользователю не нужно подавать новые заявления – система продлевает отсрочку самостоятельно.

Как работает автопродление отсрочки

Большинство отсрочек в системе продлеваются автоматически, в частности если:

основание для отсрочки остается в силе;

данные подтверждаются в государственных реестрах.

В таком случае обновленный статус отображается в приложении Резерв+, а пользователь получает соответствующее уведомление.

Автопродление может касаться, в частности, людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей, лиц, осуществляющих уход за родственниками, военных с семьями, а также других категорий, определенных законодательством.

Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины военных с ребенком.

Родители трех и более детей.

Студенты, аспиранты, аспиранты.

Работники высшего и профобразования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военные, освобожденные из плена.

Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.

Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, который признан недееспособным.

Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.

Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Учителя школ.

Люди после однолетнего контракта 18–25.

Когда нужно обращаться в ЦПАУ

Повторная подача документов необходима, если:

отсрочка не входит в перечень, который продлевается автоматически;

система не смогла подтвердить основания в реестрах.

В таких случаях заявителю нужно обратиться в ЦПАУ для повторного оформления.

Почему автопродление может не сработать

Самые частые причины отказа системы:

неактуальные персональные данные (ФИО, дата рождения, налоговый номер);

отсутствие или ошибки в данных об инвалидности в реестрах;

неподтвержденные семейные или досмотровые связи;

отсутствие информации в государственных реестрах актов гражданского состояния.

Отдельно отмечается, что важную роль играет РНОКПП — налоговый номер, который используется для идентификации личности в государственных системах.

Отсрочки через суд и другие исключения

В Минобороны объясняют, что отсрочки, которые были предоставлены на основании судебных решений, не продлеваются автоматически — для них нужно повторное обращение.

Также в случае ошибок или перегрузки системы заявление советуют подать повторно через 48 часов или обратиться в ЦПАУ.

Что важно знать пользователям

Статус отсрочки можно проверить в приложении после обновления данных.

На время рассмотрения заявления через ЦПАУ мобилизация не применяется.

Автоматическое продление действует как для электронных отсрочек, так и для оформленных офлайн.

В министерстве отмечают, что система постепенно расширяется, а количество процедур, не требующих личных обращений, увеличивается.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

