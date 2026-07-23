Отменят ли бронирование через Дію? Правительство пересмотрело масштабные изменения для бизнеса

Правительство, вероятно, пока не будет приостанавливать призыв военнообязанных через приложение Дія, хотя ранее именно такой сценарий активно обсуждался в ходе подготовки реформы. Новый Кабинет министров решил отложить этот вопрос, а все предыдущие планы по приостановке онлайн-сервиса на данный момент утратили актуальность.

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Об этом сообщил медиа информированный источник в правительстве. Позже стало известно, что правительство также отменило предыдущее решение Кабмина о создании Координационного центра по организации призыва военнообязанных.

По словам источника, решение об отказе от немедленных изменений было принято по нескольким причинам. "Бронирование в Дії точно никто не останавливает. По крайней мере, сейчас дали указание отложить этот вопрос", — рассказал собеседник медиа.

Он пояснил, что при подготовке предыдущего решения не были полностью учтены все риски, поэтому новому составу правительства требуется дополнительное время для проработки механизма. Также следует учитывать, что предыдущий план изменений готовил еще предыдущий Кабмин.

Нынешнее руководство Министерства экономики, отвечающее за вопросы бронирования, не хочет начинать работу с "решения, вызывающего общественный резонанс", считает источник. По его словам, все изменения, о которых в последнее время сообщали медиа, пока не будут рассматриваться.

Какие изменения планировались

Ранее ряд медиа сообщал, что Минэкономики обсуждает с бизнесом масштабное обновление системы бронирования. В частности, предлагалось создать Координационный центр по вопросам бронирования с участием Минэкономики, Генерального штаба ВСУ, СБУ и профильных министерств. Именно он должен был бы проверять предприятия перед присвоением или подтверждением статуса критически важных.

Также обсуждалась возможность временно приостановить бронирование через приложение Дія, чтобы перевести проверки на новый механизм. Координационный центр должен был проверять компании на:

возможные связи с Россией;

наличие уголовных дел;

случаи так называемого "схемного" бронирования и другие риски.

После этого он давал бы рекомендации, а окончательное решение оставалось бы за профильным министерством или областной военной администрацией. При этом проверку планировали проводить не только для новых заявителей, но и для предприятий, которые уже имеют статус критически важных.

Представители бизнеса предупреждали, что приостановка бронирования через приложение Дія может создать серьезные проблемы для предприятий. В частности, если у работников во время такой паузы истек бы срок действующей отсрочки, они могли бы подлежать мобилизации или лишиться возможности повторного бронирования. Кроме того, бизнес-ассоциации обращали внимание на риск непрозрачных решений из-за введения дополнительного этапа согласования и отмечали, что новый механизм с ними фактически не обсуждался.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Причем более 90% действующих отсрочек могут быть продлены самостоятельно, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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