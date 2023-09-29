Откуда взялась фамилия Дурнев и действительно ли она оскорбительна: история происхождения

В украинском языке многие фамилии образовались как шуточные, но существуют до сих пор. Это, например, Дубогрызенко – так называли плотника, Мукосиенко – был мельником, а Заплюйсвичкой могли называть церковного пономаря.

Прозвища давали, учитывая особенности внешности и характера. Так появились Горбатенки, Криворучки, Малышки, Репетилы, Плаксии или Молчуны. Учитывая эту информацию, довольно популярная фамилия Дурнев кажется несколько оскорбительной. OBOZREVATEL рассказывает об истории происхождения фамилии, которая многих может удивить.

Дур, Дурас и даже Дурак или Дурак – это старославянские нецерковные имена, которые были распространены в давние времена. Было еще и тюркское имя Дурай.

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Имя совсем не было обидным, а наоборот – выполняло важную функцию. Его давали, чтобы "обмануть" злых духов, которые, по народным поверьям, охотятся на детей. Миф об этих существах, кстати, был распространен у многих народов. В языческое время существовала традиция давать детям имена-обереги, которые будут защищать их от темных сил.

От имен Дур, Дурас и Дурак возникло много фамилий: Дуренко, Дурчук, Дурнев, Дурасов, Дурнин, Дуров, Дурновцев и т.д.

Кстати, известный украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев как-то признался, что в детстве и юношестве не очень любил свою фамилию и хотел ее сменить. Даже стеснялся – при поступлении в лицей в Мариуполе подписался девичьей фамилией матери – Ткаченко. Попытки скрыть настоящую фамилию не удались – отцу не понравились уловки сына. Ведущий вспоминал, что "папа дома устроил скандал, и так я остался Дурневым".

Однако Алексей отмечал, что за фамилию его в школе практически не дразнили, а в лицее одноклассники вообще не обращали на это внимание. "Просто я как-то сам по себе этого стеснялся", – признался ведущий.

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