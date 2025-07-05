Открыто осуждал оккупантов: из российского плена освободили гражданского с Донетчины

4 июля в рамках обмена пленными из российской неволи вернулся 70-летний гражданский Николай Медик из Донецкой области. В плену он оказался еще в апреле 2022-го года.

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Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека (МИПЧ). "Моего отца обменяли, он уже в Украине", – сказала дочь Николая Мария.

Николай Медик всю жизнь прожил в поселке Владимировка, работал электриком на местном заводе. Когда Россия оккупировала часть Донецкой области, мужчина открыто осуждал захватчиков и выражал поддержку украинской власти.

13 марта 2022 года российские войска захватили его поселок. Несмотря на опасность, пенсионер не оставил свой дом. Вскоре вражеские силы начали зачистку: 9 апреля 2022 года несколько человек с автоматами похитили Медика из его дома, посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

По словам дочери Марии, свидетелями этого были его соседи. Впоследствии во двор Николая снова пришли оккупанты, которые представились сотрудниками "МГБ ДНР". Они забрали автомобиль владельца ВАЗ-2115, заявив, что Николай якобы сам это позволил и что тот проходит "фильтрацию", после чего его отпустят. Однако этого не произошло.

Родным удалось узнать, Николая Медика вывезли на допрос в оккупированную Волноваху, а после – в Донецк. Оккупанты выдвинули ему подозрение в сотрудничестве с украинской армией. Впоследствии мужчину перевезли в РФ, где удерживали в СИЗО-2 города Галич Костромской области вместе с украинскими военнопленными.

Там с гражданским заключенным жестоко обращались – до 2024 года его избивали каждый день. Во время издевательств ему, вероятно, повредили глаз. До плена мужчина плохо видел на один глаз, а теперь уже на оба.

В мае этого года Николаю исполнилось 70 лет. Из плена его освободили как тяжелобольной. По словам дочери, мужчина жалуется на потерю памяти, сильные боли в груди и почти ничего не видит. Он чувствует себя плохо и в физическом, и в моральном смысле.

"Мы уже дважды успели пообщаться. Первый раз позвонил – невозможно было с ним говорить, все время плакал, голос был как у побитой собаки. Поэтому я его успокоила. Потом он связался чуть позже. Ему очень понравилось, как их встречали, когда они ехали в автобусе, а люди стояли вдоль дороги и махали флагами", – сказала Мария.

Также мужчина удивлялся, что их только в течение двух-трех часов после обмена успели покормить четыре раза, тогда как в СИЗО они недоедали.

Отметим, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информировал, что из российской неволи удалось освободить незаконно лишенных личной свободы гражданских украинцев, однако не называл имен.

"Кроме Николая Медика, сегодня освободили еще несколько незаконно удерживаемых гражданских. Вместе с тем, в российской неволе, по данным МИПЧ, остается более двух тысяч гражданских граждан Украины", – сообщили в МИПЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля Украина и РФ провели еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись воины, которые защищали Украину в разных регионах. Это бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также НГУ, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

В Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины показали новые кадры с защитниками, которые вернулись из российского плена. В этот раз переезд воинов к местам реабилитации впервые был организован с помощью железнодорожного транспорта.

Мы собрали данные о военных, которых вернули домой, из сообщений местных властей и родственников в сети.

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