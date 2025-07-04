Объятия и встреча с родными: в ГПСУ показали новые трогательные кадры с обмена пленными. Фото и видео

В Государственной пограничной службе Украины показали новые кадры с защитниками, которые вернулись из российского плена в результате еще одного этапа обмена с государством-агрессором Россией 4 июля. Среди освобожденных из российской неволи защитников есть и украинские пограничники.

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Это бойцы, которые попали в плен к РФ на разных участках фронта. Фото пограничников, а также видео, как их встречали на Родине, опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.

На кадрах видно, как украинцы на пункте встречи с освобожденными из плена военными скандируют "Спасибо!".

В Госпогранслужбе отметили, что впереди у воинов – встречи с родными и объятия, которые будут лечить их и возвращать к жизни.

"Эти кадры хочется остановить. Потому что в каждом движении – опыт плена. Но впереди – встреча с родными. Объятия. И это лечит. Это возвращает к жизни. И это – то, ради чего они держались. Они дома. Это главное!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 4 июля провели еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ССО, а также НГУ, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

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