Открыла два салона красоты и купила двухуровневую квартиру: под Киевом 'Шахед' убил Светлану Блатову и ее мужа, а дети чудом выжили

В ночь на 28 января российский дрон попал прямо в крышу жилого комплекса в селе Белогородка под Киевом. От взрыва верхний этаж загорелся. Там была спальня 40-летней владелицы салонов красоты Светланы Блатовой и ее гражданского мужа Максима. Они погибли на месте. Чудом осталась жива 4-летняя дочь женщины Милана.

Погибла в день рождения сына

Светлана Блатова погибла в ночь на 28 января от российского "Шахеда". Такой же ночью, только двадцать лет назад, она родила своего первого сына Максима. В этот день они собирались всей семьей отметить его первый взрослый юбилей.

Максим уже стал совсем взрослым, он даже жил отдельно, работал. Потому в эту роковую ночь его не было в квартире. Сына Светлана родила в первом браке, это было еще в Черниговской области.

Светлана родилась и выросла в селе Ярославка на Черниговщине, там же окончила школу и вышла замуж. Первое время работала в магазине одежды, потом была администратором в салоне красоты.

"Она всегда мечтала иметь собственное дело, работать на себя. Какое именно, она еще не знала. Но, наверное, когда она была администратором, то ей этот бизнес понравился, и она шла к нему", – рассказала OBOZ.UA близкая подруга детства погибшей.

Второй раз Светлана вышла замуж за Евгения, с ним они снимали жилье в Киеве, а потом переехали в Белогородку. Сначала у них была небольшая квартира в этом же ЖК. Но Светла мечтала о квартире большей по площади.

Хотела работать на себя

Женщина занялась собственным бизнесом. Еще с 2014 года она работала в студии эпиляции мастером, но через два года компания закрылась. Тогда Светлана и решила открыть собственный кабинет.

Она у себя на страничке в Instagram рассказывает, что начала свое дело, имея всего 7-8 клиентов и совсем без денег. Зато у нее были огромные амбиции.

Ее подруга говорит, что Светлана была из тех, кто если решил что-то, то будет идти до конца и добьется своего.

"Я понимала, что хочу работать на себя и буду делать все, чтобы у меня получилось", – рассказывала сама Светлана.

Началась большая война, блэкауты. Женщина уже второй раз вышла замуж, ее избранника звали Евгений, она родила дочь Милану. С супругом они и жили в квартире в этом ЖК. Она нашла там же помещение, делала там ремонт.

Два года назад открыла свой первый салон, назвала его своим именем. В тот день она была очень счастлива.

Милана осталась ночевать на первом этаже

Светлана мечтала о новой большой квартире. И купила ее в этом же ЖК – двухуровневую, красивую. Чтобы приобрести недвижимость, пришлось взять кредит, который нужно было выплатить в течение года. Она успела выплатить почти весь долг.

Ее семейная жизнь снова дала трещину, женщина рассталась с отцом Миланы. Последний год она жила в гражданском браке с Максимом. В новой квартире они строили свое гнездышко, а Светлана продолжала продвигать бизнес.

Не так давно она открыла второй салон в Вишневом. Было еще очень много планов, останавливаться она не собиралась, двигалась только вперед.

Старший сын уже стал взрослым, после школы он начал работать и в последнее время уже жил отдельно.

"У нас война, нет света, тепла, а посмотришь на Свету – она всегда с улыбкой. Еще и тебя поддержит, скажет: "Не вздумай расклеиваться". Работала, растила детей, строила семью, все время в движении. Очень мечтала поехать с детьми путешествовать. Вот-вот выплатит кредит – и отдохнет, ведь всю войну никуда не ездили", – продолжает подруга.

Но война прервала все планы и мечты. Примерно в 01:30 ночи 28 января вражеский "Шахед" ударил в квартиру, где на втором этаже, под крышей, спали Светлана и Максим. Они погибли сразу.

Чудом в эту ночь маленькая Милана спала не в своей комнате на втором этаже, а внизу. Верхний этаж охватило пламя, напугав ребенка. Милана плакала и звала маму, но та не отзывалась. Девочка дрожала, когда в квартиру зашел сосед, военный корреспондент "Радио Свобода", взял ее на руки и вынес из горящей квартиры.

Вскоре за сестрой пришел и старший брат, а также ее родной отец. У Светланы остались мама с папой и родной брат.

Максим открыл банку для помощи. Если кто-то хочет помочь семье, может перечислить средства по ссылке https://send.monobank.ua/jar/8SE1mFsrC7