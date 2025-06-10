Откроются новые двери: астропрогноз на 10 июня

Во вторник, 10 июня продолжается 14 лунный день, а к ночи начнется 15-й. Луна находится в созвездии Стрельца, а Солнце – в Близнецах.

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Как цифра 10 и остальные обстоятельства будут влиять на этот вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, число дня – единица символизирует Солнце.

"Вообще 10 – это единица, это энергия солнца. И вместе с энергией вторника для вас этот день будет как открытие новых возможностей, которые предстанут перед вами", – рассказала Исита Гая.

Она также перечислила такие возможности, которые могут выпасть в этот день. "Возможно это будет интересное предложение по работе. Возможно, это будет новое знакомство, встреча. Вы узнаете новую информацию, вам что-то предложат, вам что-то подарят", – пояснила астролог.

По ее словам, этот вторник – это такой день, когда перед вами открываются какие-то совершенно новые двери. "И если вы не боитесь пойти в эту дверь, вы получите расширение. Вы получаете новый опыт на уровне тела, на уровне сознания и души. И вы получите определенный апгрейд", – пообещала она.

Исита Гая также посоветовала сегодня проявлять внимание к внешнему миру. "Очень важно прислушаться в этот день к знакам и сказать "да", потому что вам будет предлагать пространство именно 10 июня", – подытожила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака – кому стоит сегодня прислушаться к голосу своей интуиции.

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