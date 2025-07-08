Отказался от боевой повестки: в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Хмельницкой области мужчина уклонился от призыва на военную службу и получил наказание. Его приговорили к пяти с половиной годам пребывания в тюрьме.

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Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура. Отмечается, что ранее уклонист уже имел судимость.

"По публичному обвинению прокуроров Летичевской окружной прокуратуры 26-летнего жителя г. Деражня признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ст. 336 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что мужчина, которого после прохождения военно-врачебной комиссии признали годным к службе, в феврале 2025 года отказался получить боевую повестку и не прибыл в ТЦК в определенное время.

Суд также принял во внимание, что ранее обвиняемый уже имел судимость и назначил ему 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком, установленным судом.

"В результате присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору он приговорен к пяти с половиной годам за решеткой", – указано в сообщении.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный уклонился от мобилизации и понес наказание. За игнорирование боевой повестки его приговорили к тюремному сроку, сроком на три года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание проходить военную службу он аргументировал тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его из-за состояния здоровья.

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