Отдали жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с четырьмя Героями. Фото

В Полтаве состоялась церемония прощания с четырьмя украинскими защитниками, которые погибли во время выполнения боевых задач. Воины отдали жизнь, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины.

Видео дня

Город провел их в последний путь в Свято-Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщил Полтавский городской совет.

2 мая в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной церкви Украины состоялось прощание с Сергеем Лебедевым, Вячеславом Куцобиным, Николаем Бадаевым и Валерием Одаренко. Все они погибли, выполняя воинский долг, проявив стойкость и мужество на разных участках фронта.

Младший сержант Сергей Лебедев, 1989 года рождения, был разведчиком-радиотелефонистом. Он погиб 26 декабря 2024 года на северо-восточном направлении во время выполнения боевого задания.

Солдат Вячеслав Куцобин, 1981 года рождения, служил оператором-радиотелефонистом отделения управления штаба. Его жизнь оборвалась 23 апреля 2026 года во время боевых действий в Днепропетровской области.

Николай Бадаев, 1991 года рождения, был разведчиком-пулеметчиком подразделения специального назначения. Он погиб 17 февраля 2025 года в районе выполнения задач в Донецкой области.

Рядовой Валерий Одаренко, 1987 года рождения, проходил службу как стрелок-снайпер механизированного подразделения. Он погиб 22 декабря 2024 года во время боевых действий на северо-восточном направлении.

Все четверо защитников имели разный жизненный и профессиональный путь, однако объединены общим — участием в защите Украины в самый сложный период ее истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!