Отдали жизнь за Украину: на фронте погибли трое защитников из Буковины. Фото

И снова печальная весть с фронта, на войне погибли трое защитников из Буковины. Свою жизнь в боях за Украину отдали: Богдан Кривобедрый, Владимир Савка и Василий Кошман.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черновицкая областная военная администрация. 13 мая павших Героев провели в последний путь.

"Сегодня, 13 мая, состоится прощание с военнослужащими, которые стали на защиту Украины от российских оккупантов. Старшему солдату Богдану Кривобедрию, воину воинской части А7400, последний долг отдадут в 12:00 в Дубовцах. С солдатом Владимиром Савкой, воином воинской части А4674, попрощаются в 11:00 на Центральном кладбище в Черновцах. Прощание с солдатом Василием Кошманом, воином воинской части А7186, состоится в 09:00 в Редковцах", – говорится в сообщении.

Погибшему военному Богдану Кривобедрию было 29 лет. Мужчина отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания, проявив мужество, самоотверженность и верность присяге.

"Богдан Иванович отдал свою жизнь, защищая родную землю от врага. Верный военной присяге, он до последнего вздоха стоял на страже независимости и свободы Украины", – говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Военнослужащий Владимир Савка погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области. Заупокойная молитва по погибшему бойцу состоялась в 11:00 в храме Святой Троицы Православной Церкви Украины Черновицко-Буковинской епархии в Черновцах. Затем прошла церемония захоронения.

Еще один погибший военный Василий Кошман отдал свою жизнь при выполнении боевого задания в н.п. Макеевка Сватовского района Луганской области в результате сброса воспламеняющегося вещества с вражеского БПЛА. Мужчина вернулся из Америки и в начале полномасштабного вторжения пошел защищать украинцев от российских оккупантов. Его жизнь оборвалась в неполных 43 года.

"Кошман Василий Васильевич вернулся из Америки, чтобы защищать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, нас с Вами от российского оккупанта. Боролся с врагом с начала полномасштабного вторжения, потому что хотел видеть нашу страну мирной и спокойной, стремился победить россиян, как и каждый, кто сегодня стоит на защите государства, кто делает все возможное на своем фронте. Герои не умирают, но они покидают нас... Он присоединился к Небесному Войску", – говорится в сообщении Магальской территориальной общины.

У павшего бойца остались дети, жена, родители.

Напомним, во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник, младший сержант Анатолий Левонюк. Он был младшим сержантом, служил водителем пулеметного отделения воинской части А4010. Его жизнь оборвалась 22 апреля в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, что во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник из Кировоградщины Валерий Котов. О трагическом известии на своей Facebook-странице сообщил Александрийский городской совет. Молодому воину навсегда останется 26 лет.

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