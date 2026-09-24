"Трудолюбивый и добрый": война унесла жизнь Героя из Николаевской области. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Николаевской области Сергей Отрода. Жизнь Героя оборвалась еще в 2024 году во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщили в Новобугском городском совете. Там подчеркнули, что защитник был добрым и трудолюбивым человеком.

"Вновь трагическая весть с фронта всколыхнула нашу общину. Стало известно о гибели нашего земляка – старшего солдата Сергея Сергеевича Отроды", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Сергей Отрода родился 7 февраля 1976 года. После обучения в Новобужской общеобразовательной школе № 7 он получил полное среднее образование.

В гражданской жизни работал слесарем и воспитывал двоих детей, "был трудолюбивым, заботливым и добрым человеком".

В начале полномасштабного вторжения России Герой вступил в ряды ВСУ. Долгое время его считали пропавшим без вести, однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Его жизнь оборвалась 28 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания.

В Новобужском городском совете выразили искренние соболезнования родным, друзьям и сослуживцам погибшего защитника.

"Вечная память, честь и уважение Сергею! О времени и месте похорон погибшего Героя будет сообщено дополнительно", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой области погиб 22-летний лейтенант из Волыни Роман Григорьев. В начале полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Национальной гвардии и вместе с сослуживцами участвовал в зачистке Ирпеня в Киевской области от россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь храброго украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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