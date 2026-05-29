Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне погиб защитник со Львовщины Роман Венгловский. Он стал на защиту Украины еще в 2016 году.

Видео дня

Последний бой воин принял 8 мая на Днепропетровщине, ему было всего 32 года. О потере сообщает Каменка-Бугский городской совет.

Что известно о Герое

"Каменка-Бугская община снова получила трагическую весть... С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем о гибели Защитника Украины — Романа Венгловского, жителя города Каменка-Бугская", – отметили в горсовете.

Там сообщили, что родился Роман Венгловский 13 марта 1994 года.

На защиту Украины он стал еще в 2016 году, участвовал в отражении российской агрессии на Донбассе. Впоследствии – продолжил воевать с россиянами уже в рамках полномасштабной войны.

Служил Роман радиотелефонистом-электриком в одном из аэромобильных батальонов 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ.

"Верный военной присяге и украинскому народу, Роман Венгловский погиб 8 мая 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Приволье Синельниковского района Днепропетровской области, отдав свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования матери, брату, побратимам и всем, кто знал и любил Романа", – говорят в горсовете.

На малую родину Герой, отдавший жизнь за Украину, возвращается в пятницу, 29 мая. Около 12:30 скорбный кортеж будут встречать в селе Вислобоки; в 12:45 состоится встреча и панихида в селе Жовтанцы – у могилы "Борцам за свободу Украины".

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Житомирской области Андрей Пасищук. Ему было 32 года. Погиб воин 13 мая 2026 года возле населенного пункта Ганновка Покровского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!