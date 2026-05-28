'Ему бы жить и жить': в боях Донецкой области погиб защитник из Житомирщины. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Андрей Пасищук. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области.

Видео дня

Андрею было всего 32 года. Об этом сообщает Станишевская территориальная громада Житомирской области.

Отдал жизнь за Украину

Верный присяге военнослужащий Андрей Пасищук погиб 13 мая 2026 года возле населенного пункта Ганновка Покровского района Донецкой области. Мужчина пал в бою, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

"Жизнерадостный, трудолюбивый, отзывчивый, общительный и дружелюбный наш житель села Заречаны Андрей… Ему бы жить и жить, но война оборвала жизнь, унесла будущее", – писало руководство территориальной громады.

Воина проведут в последний путь 28 мая. Прощание пройдет в Свято-Михайловском кафедральном соборе. Похоронят павшего воина на кладбище в родном селе.

Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Винницы Виктор Амир. Свой последний бой мужчина принял 27 июля 2024 возле города Константиновка Краматорского района.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!