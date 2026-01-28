Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания погиб защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб воин с Полтавщины Павел Голубич. Он принял свой последний бой 17 января в Донецкой области.

Воин, которому навеки осталось 42 года, сдерживал вражеский штурм. О потере рассказали в Великобагачанском поселковом совете.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что Павел Голубич родился 16 мая 1983 года. Жил в селе Марьяновка.

"Павел Григорьевич погиб 17 января 2025 года в Донецкой области в бою за Украину, при выполнении боевого задания, при осуществлении противником штурмовых действий при поддержке FPV-дронов. Вся громада склоняет головы в скорби. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими воина и выражаем им искренние соболезнования. Вечная память и вечная дань уважения нашему Защитнику", – отметили в громаде.

Прощаться с Героем на малой родине будут в среду, 28 января.

В 12:00 начнется отпевание воина в церкви Иоанна Предтечи села Радивоновка.

Далее траурный кортеж отправится к дому Героя в Марьяновке. Похоронят Павла Голубича на кладбище родного села.

"Траурный кортеж с телом Героябудет двигаться со стороны города Миргород через Великую Багачку (по улице Шевченко ориентировочно в 11.10), Довгалевку, Дзюбино, Красногоровку до Радивоновки. Просьба по направлению движения кортежа образовать "живой коридор" и достойно встретить нашего Защитника. Для образования "живого коридора" с Государственными Флагами призываем подойти к церкви села Радивоновка на 11.30. Просим всех жителей общины отдать должный почет и достойно провести в последний путь нашего Защитника, который положил свою жизнь за свободу и независимость Украины! Просим в этот день по возможности присоединиться к прощанию с погибшим Героем, и отдать дань уважения его родным и близким", – отметили в общине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб военный из Киевской области Константин Суходольский. Офицер, проходивший службу в рядах Нацгвардии с 2015 года, принял последний бой 12 января в Донецкой области.

Также стало известно, что в Донецкой области погиб 22-летний защитник из Прикарпатья. Максим Кожухарь пал в бою с врагом 26 января 2026 года.

