Отдал жизнь за Украину: в Харьковской области в результате вражеского удара погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Защищая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Коломыи Ростислав Стражник. Защитник отдал свою жизнь 15 августа в результате удара вражеского дрона в Харьковской области.

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Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский. О дате и времени прощания с воином сообщат дополнительно.

Что известно

Штаб-сержант Ростислав Стражник был командиром боевой машины, командиром механизированного отделения 22-й отдельной механизированной бригады. Мужественный защитник погиб 15 августа в результате удара вражеского дрона вблизи населенного пункта Окип Харьковской области.

"Коломыйская община получила трагическое известие с фронта. 15 августа вблизи населенного пункта Окип Харьковской области в результате удара вражеского дрона погиб штаб-сержант Ростислав Стражник – командир боевой машины, командир механизированного отделения 22-й отдельной механизированной бригады. Искренне соболезную родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Ростислава. Светлая память Защитнику Украины", – написал Богдан Станиславский и выразил соболезнования родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Ростислава.

О дате и времени прощания с защитником сообщат дополнительно.

Светлая память Защитнику Украины.

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