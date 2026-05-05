Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб молодой боевой медик Тернопольщины. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб молодой украинский военнослужащий. Трагическое событие произошло 15 января 2025 года вблизи одного из населенных пунктов области.

Погибшим оказался боевой медик с Тернопольщины, которому было всего 21 год. Об этом сообщил городской голова Андрей Смаглюк.

Так, вблизи населенного пункта Старые Терны Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, житель города Кременец Игорь Мелешко 2003 года рождения.

Он проходил службу в должности боевого медика в составе 2 аэромобильного взвода 3 аэромобильной роты 1 аэромобильного батальона и имел звание младшего сержанта.

Игорь Мелешко выполнял обязанности боевого медика, спасая жизни собратьев непосредственно на передовой. Обстоятельства его гибели пока не уточняются, однако отмечается, что он погиб во время выполнения боевого задания.

В громаде сообщили, что дополнительная информация о дате, времени и месте встречи погибшего защитника будет обнародована позже.

"Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас", – добавил Смаглюк.

