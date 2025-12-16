В боях в районе Купянска погиб 21-летний защитник из Винницкой области. Фото

Защищая Украину от оккупантов погиб воин из Винницкой области Илья Карпенко. Жизнь 21-летнего погибшего оборвалась во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Об этом сообщили на Facebook-странице Оратовской поселковой территориальной общины. Время и место прощания с воином сообщат дополнительно.

Илья Карпенко, родился 8 апреля 2004 года в селе Вербовка, в Винницкой области.

С 11 декабря 2025 года семья потеряла связь с воином. Впоследствии выяснилось, что во время выполнения боевого задания вблизи Купянска, на Харьковщине, Илья погиб.

