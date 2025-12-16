Боролся за Украину до конца: на фронте погиб фотограф из Тернополя Юрий Костышин. Фото

На войне против российских захватчиков погиб фотограф, писатель и военнослужащий Юрий Костышин под псевдонимом "Кот Характерник". Деятелю искусств и защитнику из Тернополя навсегда останется 48 лет.

Видео дня

Об этом сообщил врач и ветеран Святослав Денега, а также в общественной организации "PEN Ukraine". В 2015 году Юрий добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, служил в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

После начала полномасштабного российского вторжения Костышин воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Участвовал в обороне Киева, вел бои против захватчиков на Житомирщине, Донетчине, Запорожье, Курщине и Сумщине.

"Юрий был мужественным и несокрушимым Защитником. Неоднократно раненый, он снова и снова возвращался в строй – без лишних слов, с тихим упрямством человека, который точно знает, за что стоит. Он боролся за Украину так, как жил: честно, ответственно, до конца", – написал Денега.

Что известно о творческой деятельности воина

Между заданиями, которые он выполнял на фронте, Юрий начал фотографировать на телефон природу и своих побратимов. С 2023 года фронтовые фотографии Юрия презентовали в Украине и за рубежом: в частности, художник имел персональные выставки во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе (Литва).

Фотографии "Кота Характерника" были использованы в артбуке Инны Гончар "#4.5.0.", сборнике стихов Валерия Пузика "Три медалі в шухляді", в поэтическом сборнике "Критик до народу або вірші мого дитинства" погибшего воина Назара Мяликгулиева. Также фоторабота Юрия есть на обложке релиза группы "Забавка і Дмитрик" "Руїна" на слова Василия Труш-Коваля.

В 2022 текст Юрия публиковался в благотворительном книжном проекте Мартина Якуба "Йбн блд рсн", а в 2023 – в Антологии военных писателей "Голоса". Он стал участником аудиосборника "Незламні", в котором защитники читают украинскую поэзию: Юрий декламировал стихотворение Юрия Руфа "Чорним по білому".

Сейчас в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука Юрия Костышина "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій". Это сборник текстов и фотографий военного времени, созданных на линии фронта – писательский дебют Юрия.

Как сообщал OBOZ.UA, погиб Константин Штифурак, который защищал нашу страну на фронте. Он был военным, оператором и режиссером, одним из первых, кто снимал видео с квадрокоптеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!