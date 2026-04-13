Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Прикарпатья Сергей Пуняк. Боец Нацгвардии принял последний бой в Донецкой области в марте этого года.

Дома Героя, которому навеки останется 26 лет, ждали жена и годовалая дочь. Трагическую весть сообщили председатель Долинской территориальной громады Иван Дырив, руководительница Калушской райгосадминистрации Жанна Табанец и "Ивано-Франковский профессиональный колледж физического воспитания НУФВСУ", где учился воин.

Что известно о Герое

Родился Сергей Пуняк 19 апреля 1999 года в селе Гериня. Жил он в Гошеве.

Он закончил Болеховскую ООШ I-III ступеней № 2 в 2016 году, впоследствии — колледж физического воспитания в Ивано-Франковске (спортивная специализация – бокс).

Боец служил в 18 Славянской бригаде Национальной гвардии Украины, имел звание младшего сержанта.

Жизнь молодого воина оборвалась 15 марта этого года возле села Веролюбовка Краматорского района Донец кой области.

"Сергей не только отдал свою жизнь за нашу страну, он был символом отваги, достоинства и настоящего патриотизма. Его жертвенность напоминает нам о цене свободы и мирной жизни. В это трудное время наши мысли и молитвы с его семьей и близкими. Пусть память о Сергее живет в наших сердцах, а его подвиг вдохновляет на борьбу за лучшее будущее. Вечная память Герою!" – написал Дыров.

На щите Сергей Пуняк вернулся на малую родину 7 апреля. А на следующий день, 8 апреля, его похоронили в Гошеве.

В этом месяце защитнику должно было исполниться 27 лет.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно на фронте погиб защитник из Одесской области. 33-летний Роман Осипов служил в рядах Вооруженных сил по контракту с 2021 года, был командиром экипажа БпЛА, до того – работал в правоохранительных органах.

Последний бой Герой принял на Днепропетровщине 8 апреля.

