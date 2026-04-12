Был командиром экипажа: на фронте погиб защитник из Одесской области

Защищая Украину, погиб еще один воин из Одесской области – 33-летний Роман Осипов. Он служил в рядах Вооруженных сил по контракту с 2021 года, был командиром экипажа БпЛА, до того – работал в правоохранительных органах.

Последний бой Герой принял на Днепропетровщине 8 апреля. О потере сообщили в Затишанской громаде и Ширяевском поселковом совете.

Что известно о Герое

Родился Роман Осипов 16 сентября 1992 года в поселке Затишье, там прошли его детство и юность.

После школы юноша поступил в одно из одесских училищ. А потом его призвали на срочную службу в армии. Демобилизовавшись, Роман продолжил продолжил получать образование в системе внутренних дел .

Работал в транспортной полиции в городе Раздельная, впоследствии — в полиции Одессы.

В марте 2021 года Роман Осипов заключил контракт на военную службу. В последнее время он был командиром экипажа беспилотных летательных комплексов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона воинской части А1619.

Свой последний бой защитник принял 8 апреля в районе населенного пункта Колона-Межевая Синельниковского района Днепропетровской области.

Дома Романа ждали мать, сестра, жена, дочь и сын.

14 апреля на малой родине воина с ним навеки прощаться родные, друзья и земляки. Жителей громады просят присоединиться к "живому коридору Славы".

Скорбный кортеж будет двигаться по маршруту :

9:00 — выезд от Ширяевской больницы,

по улице Шклярука до улицы Грушевского,

направо до знака "Я люблю Ширяево",

налево по улице Коробченко,

по улице Защитников Украины (Ломоносова) до дома №86, где состоится прощание.

После этого погибшего проведут в поселок Затишье, где он родился, там его похоронят.

