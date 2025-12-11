Спасал побратимов: на войне погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

18 января 2025 года на войне погиб военнослужащий Сергей Герасин, житель Новомайского старостинского округа Днепропетровской области. Воин служил стрелком-санитаром и до последнего оставался на позициях, выполняя задачи и спасая раненых в подразделении.

Информацию о гибели защитника обнародовала Новопольская сельская территориальная громада. В громаде отметили, что смерть Сергея стала тяжелой утратой как для родных, так и для всех, кто его знал лично.

Военный погиб в районе активных боевых действий на востоке Украины. Во время службы он выполнял обязанности стрелка-санитара, совмещая работу на передовых позициях со спасением раненых побратимов. По данным громады, Сергей отличался выдержкой, спокойствием и ответственностью, благодаря чему был опорой своего подразделения. Мужчина был одним из тех бойцов, кто никогда не отступал перед угрозой и действовал сосредоточенно даже в самых опасных условиях. Его служба была примером мужества и глубокой преданности Украине.

В громаде рассказали, что Сергей всегда ставил безопасность других выше собственной, а его участие в боевых выходах было важным для работы подразделения. Побратимы вспоминают его как человека, который без колебаний приходил на помощь, несмотря на интенсивность обстрелов. После известия о гибели Героя в Новомайском и соседних селах объявили траур, жители несут цветы и свечи к местам памяти. Громада выразила поддержку родным защитника и подчеркнула, что его имя останется частью истории местности, которая неоднократно отдавала своих сыновей на защиту государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних месяцев на фронте фиксируется усиление боевых действий. Во время выполнения обязанностей военной службы 1 октября погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Стрелецкий. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

